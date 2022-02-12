Dünya Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! Kritik görüşme için tarih belli oldu

Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! Kritik görüşme için tarih belli oldu

Dünya

Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! Kritik görüşme için tarih belli oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

12 Şubat 2022, Cumartesi 01:01 Son Güncelleme:
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Ukrayna’daki krize yönelik ABD’den yeni açıklamalar gelirken Rusya tarafında da hareketlilik artarak devam ediyor. Beyaz Saray, Biden’ın, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini belirtmesi üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaparak, "ABD tarafı Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebinde bulundu ve 12 Şubat’ta, Moskova saati ile iki devlet başkanının görüşmesi planlanıyor" dedi.

Görüşmenin saat kaçta olacağına dair bilgi vermeyen Peskov, Amerikan tarafının telefon görüşmesi için kendilerine yazılı talep ulaştırdığını da sözlerine ekledi.

İHA

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