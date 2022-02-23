Rusya-Ukrayna krizi dış basında manşette!

Tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği konuşma dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve Beyaz Saray'dan konuşan Biden, ABD`nin Ukrayna'da bir Rus işgalinin başladığını ifade ederek, "Rusya dün gece Ukrayna'ya güçlerini yerleştirdi ve şu anda daha fazla güç getirmek, daha ileri gitmek fikrindeler. Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcıdır" dedi.

Rusya ile savaşmak niyetinde olmadıklarını tekrarlayan ve ABD'nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını açıklayan Biden, "İki büyük Rus finans kurumuna tam engelleme yaptırımları, Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz. Bu, Rusya hükümetini Batı finansmanından kestiğimiz anlamına geliyor. Yani bu artık Batı'dan para toplayamayacağı ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağı anlamına geliyor" dedi.

Biden, Rusya'nın işgal eylemine yanıt olarak Rus oligarklarına da Yaptırım uygulanacağını aktararak, “Yarından itibaren başlayarak, Rusya'nın seçkinlerine yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

Peki dış basın Rusya için öngörülen ve birçoğu çoktan açıklanan yaptırımları nasıl gördü? İşte bazı önemli basın organlarında yankılanan Rusya-Ukrayna krizi ve yaptırım haberleri...

The Times

The Times manşetine taşıdığı başlıkta “Biden savaş uyarısı yaparken Batı yaptırımları devreye soktu" ifadesini kullanırken Rus tanklarının Rostov'a girerken çekilmiş bir görüntüsüne yer verdi. Gazete aynı zamanda Biden'ın Rus ordusunun sınıra kan takviyesi yaptığı yolundaki açıklamasını duyururken bazı İngiliz milletvekillerinin İngiltere'nin açıkladığı yaptırımlar karşısındaki suskunluğuna da yer verdi.

The Mirror

Mirror ise oldukça sert bir tavır koyarak "Kirli Rus parasını hemen şimdi Birleşik Krallık'tan çıkarın" manşetiyle İngiltere'nin yaptırım paketini zayıf bulduğunun altını çizdi. Gazete İngiltere'de Rusya'nın kara parasının aklandığını da hatırlatmaktan geri durmadı.

Metro

Metro gazetesi "Onu rubleden vuracağız!" başlığıyla çıkarken Putin'in dekupelenmiş fotoğrafını kullandı. Gazete yaptırımları genel olarak zayıf bulsa da atılan bu ilk adımı olumlu buldu.

Financial Times

Financial Times yaptırımları ilk sayfasında küçük şekilde görürken ana manşetinde bir kez daha Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçı iki bölgeyi tanıması ve bunun savaş ihtimali artırması üzerinde durdu.

The Sun

The Sun gazetesi İngiltere'nin Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğini duyururken manşetine "Boris; çılgın Vlad'ı durdur" cümlesini taşıdı.

New York Times

New York Times Biden'ın işgal ifadesine yer verirken yaptırımların devreye girdiğini ve Rusya'nın doğalgaz ve para akışı üzerinden hedef alındığını aktardı. Gazete Rus ilerleyişi durmazsa yeni yaptırımların da sırada olduğunu hatırlattı.