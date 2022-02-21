İngiltere Başbakanı Boris Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme ihtimaline ilişkin, “Korkarım kanıtlar buna işaret ediyor. Gerçek şu ki, tüm işaretler planın bazı açılardan çoktan başladığı yönünde” dedi. Johnson, istihbarat delillerine göre Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i kuşatacak bir işgal başlatma niyetinde olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Johnson; ABD Başkanı Joe Biden’ın Batılı liderlere Rus kuvvetlerinin Ukrayna’ya sadece Donbas üzerinden değil, Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladıklarını söylediğini aktardı. Johnson, “Gördüğümüz plan, 1945’ten bu yana Avrupa’daki en büyük savaşa neden olacak” dedi. Başbakan Johnson, İngiltere’nin Rusya’ya daha önce planlanandan daha geniş kapsamlı yaptırımlar getireceğinin altını çizdi.

BIDEN GÖRÜŞMEYİ 'PRENSİPTE' KABUL ETTİ

BBC Türkçe'nin haberine göre, Beyaz Saray, devam eden Ukrayna krizini görüşmek üzere ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak bir zirveyi prensipte kabul ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerilen söz konusu zirvenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeme koşulunda gerçekleşebileceği ifade edildi.





Z OPERASYONU

Sosyal medyada yer alan görüntülerde sınırdaki Rus tank, zırhlı araç ve askeri personel taşıyıcılarının 'Z' harfi ile işaretlendiği görüldü.

Görüntüleri paylaşan İngiliz medyası bu gelişmeyi okurlarına 'Z Operasyonu' başlığı ile duyurdu. Askeri uzmanlar bu yönteme 'savaş çıkarsa dost ateşinden kaçınmak için' başvurulduğunu düşünüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir askeri kaynak İngiliz The Sun gazetesine şunları söyledi: 'Bu, son hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor.'

Aynı kişi açıklamasında olası bir işgalde Rus uçaklarının hava hakimiyetine sahip olacağı ve bu işaretleme ile kendi birlikleri ile Ukrayna kuvvetlerini ayırt edebileceklerinin altını çizdi.

Ukrayna ve Rus ordusunun benzer askeri araçlara sahip olduğuna dikkat çeken askeri kaynak, Rusya'nın bu adım ile dost ateşinde verilecek kayıpları minimuma indirmeye çalıştığını belirtti.

PUTİN’DEN TANSİYONU YÜKSELTEN HAMLE

Rusya, Ukrayna’nın kuzeyindeki Belarus’a asker yığması işgal hazırlığı olarak değerlendirilmişti. Rus lider Vladimir Putin, askerlerin tatbikat için Belarus’a gönderildiğini söylemişti. Rus askerlerin 20 Şubat’ta ülkelerine döneceği açıklanmıştı. Ancak dün, Ukrayna’nın doğusunda durumun kötüleşmesi nedeniyle Belarus ile Rusya’nın ortak tatbikatlara devam edecekleri duyuruldu.

GECE BOYUNCA BOMBA YAĞDI

Ukrayna’nın doğusunda yer alan ve Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalara ev sahipliği yapan Donbas bölgesindeki patlama ve çatışma sesleri önceki gece boyunca durmadı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın çatışma bölgesinde önceki gece itibarıyla ateşkesi 122 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 122 ateşkes ihlalinin 108’inin Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanan silahlarla yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Düşman, 152 milimetre ve 122 milimetre topçu sistemleri, 120 milimetre ve 82 milimetre havan topları, çeşitli sistemlerin bomba atarları, tank silahları ve büyük kalibreli makineli tüfekler kullandı. Ayrıca, düşman insansız hava araçlarının üç uçuşu kaydedildi” denildi.

TÜM BOMBALARIN BABASI

İngiliz Mirror gazetesinin savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya Ukrayna'ya saldırısında 'Şok ve dehşet operasyonu' adı verilen bir yöntem uygulayacak. Nükleer silah kullanmayacak olan Rusya, 'Tüm bombaların babası' olarak anılan 44 tondan fazla TNT'ye eşdeğer silahını Ukrayna'da kullanacak. Kaynaklar, Suriye'de de kullanıldığı iddia edilen bombanın, savaşın başlangıcında Ukraynalıların moralini bozmak için atılacağını da sözlerine ekledi.

MACRON’UN TELEFON DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rus lider Putin dün telefonda görüştü. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron ve Putin’in Ukrayna-Rusya krizine diplomatik bir çözüm bulunması gerektiği konusunda uzlaştığı bildirildi.

‘TÜM İŞARETLER İŞGAL OLACAĞINI GÖSTERİYOR’

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek üzere olduğunu ifade ederek, “İşgal planı ilerlemeye devam ediyor. Ancak yine de diplomasinin savaşı önlemek için şansı olduğuna inanıyorum” dedi. Blinken, “Bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor. Bunu gerçekleşmeden önce önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

OKULDAN CEPHEYE

Rus işgaline hazırlanan Ukrayna’da seferberlik ilan edildi ve halk askere çağrıldı. Profesyonel askerlerden gerilla savaşı eğitimi alan gönüllü siviller şehir savaşına, askeri okul öğrencileri ise cepheye gitmeye hazırlanıyor.

RUSYA’DA GÖÇMEN OHAL’İ

Ukrayna’nın Donbas bölgesinden gelen mülteciler nedeniyle Rusya’da alarm durumuna geçildi. Trenlerle ve diğer toplu taşıma araçlarıyla gelen mültecilerin sayısının çokluğu sebebiyle sınırdaki Voronezh Valiliği olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. OHAL sayesinde mültecilerin ihtiyaçlarının hızlıca karşılanmasının amaçlandığı kaydedildi. Rus sınırını 40 binden fazla mültecinin geçtiği ve yüz binlercesinin daha beklendiği kaydedildi.

KREMLİN: BİR KIVILCIM YETER

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki iddialara Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kulak asmadığını söyledi. Peskov, “Ancak bu tür iddialar provokatif. Gerginlik hat safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbas’taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.







