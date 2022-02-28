Rusya Ukrayna müzakeresine dair son dakika gelişmeleri merakla bekleniyor. Ukrayna heyetine başkanlık eden Savuma Bakanı Oleksii Rezkinov ve diğer heyet üyeleri görüşmeye helikopterle gelmişti. Peki, Rusya Ukrayna müzakeresi başladı mı? Müzakerenin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…





RUSYA UKRAYNA MÜZAKERESİ BAŞLADI MI?

Belarus Dışişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Rusya ve Ukrayn arasında yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odanın görüntüsünü paylaşarak “Belarus’ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın heyecanla beklediği Rusya Ukrayna müzakeresi saat 13.15 itibariyle başladı.

MÜZAKERENİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Rusya Ukrayna müzakeresinin en zaman biteceği ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna’nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer alıyor. Kremlin 'Müzakereler sessiz ilerleyecek' açıklaması yaptı.

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERESİ NEREDE YAPILIYOR?

Belarus’un Gomel kentindeki Rus heyetinden Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Lutsky tarafından dün yapılan açıklamada tarafların Gomel’de görüşecekleri duyuruldu ancak bu açıklamadan hemen sonra Zelenski’nin ofisi, teknik heyetler arasındaki görüşmenin Belarus sınırında yer alan Ukrayna’nın Pripyat kasabasında olacağını açıkladı. Son olarak ise heyetlerin Aleksandrova sınır kapısında görüşmesine karar verildi.