Rusya-Ukrayna savaşı piyasaları vurdu! Rekordan döndü...

Geçtiğimiz haftalarda Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki sınıra binlerce askerini konuşlandırmasıyla bölgede tansiyon yükselmişti. Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna’daki şehirlere füze saldırısı gerçekleştirmesiyle birlikte savaş resmen başlamış oldu.

Ukrayna’nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere birçok şehre füze saldırısı düzenleyen Rusya’ya NATO, Avrupa ülkeleri ve ABD’den sert karşılık geldi.

ABD VE AVRUPA’DAN RUSYA’YA YAPTIRIMLAR

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın en büyük bankalarının ABD finans sisteminden çıkarıldığını açıkladı. Biden, VTB Bank ile 4 büyük bankaya bloke konulduğunu söyledi.

Öte yandan ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yaptırım uygulandığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduklarını söyledi. Kiev yönetimi ise müzakereleri reddettiğini açıkladı.

PİYASALAR TEPETAKLAK OLDU

Bu gelişmelerle birlikte perşembe günü piyasalarda resmen altüst oldu. Ons altın 1976 dolara çıkarak 1.5 yılın zirvesine ulaşırken, gram altın 920 liraya yükseldi. ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının ardından piyasalar savaşı büyük ölçüde fiyatladı. Haftanın son işlem gününde ons altın 1884 dolara kadar düşerek 1.5 yılın zirvesinden döndü. Ons altın haftayı 1887 dolardan kapattı. Gram altın da ons altındaki fiyat hareketlerine paralel bir seyir izleyerek 834 liraya kadar geri çekildi ve 839 liradan kapandı.

Perşembe günü 105 doları görerek son 8 yılın zirvesine ulaşan brent petrol haftayı 98 dolardan kapattı. 100 doları aşan ham petrol de 91 dolara kadar düştü.

Avrupa’da doğal gaz fiyatı perşembe günü 140 euroyu görerek yüzde 60’dan fazla arttı. Rusya’nın saldırıları doğal gaz arzına yönelik riskleri beraberinde getirdi. Avrupa ülkeleri doğal gazın yüzde 40’ını Rusya’dan ithal ediyor. Bu oran Almanya’da yüzde 50 seviyesine kadar çıkıyor.

Piyasalarda tansiyonun düşmesiyle birlikte Avrupa’da doğal gaz fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 30’dan fazla düşerek 92.50 euroya geriledi.

DÖVİZ KURLARINDA SERT HAREKET

Perşembe günü döviz kurlarında da sert fiyat hareketleri görüldü. Dolar kuru 14.73 lira, euro/TL ise 16.46 lira seviyesine kadar yükseldi. Cuma günü ise dolar/TL 13.73 lira, euro/TL 15.40 lira seviyesine kadar düştü.

KRİPTO PARALAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kripto para piyasası da resmen altüst oldu. Perşembe günü 34 bin dolar seviyesine kadar gerileyerek son bir ayın dibini gören Bitcoin bugün 40 bin doların üzerine çıktı.

Perşembe günü 2 bin 300 dolar seviyesine kadar gerileyerek büyük bir kayıp yaşayan Ethereum ise bugün 2 bin 878 dolara kadar yükseldi.

Kripto paraların genelinde de toparlanma eğilimi görülüyor. Perşembe günü 1.50 trilyon dolara kadar gerileyen dijital varlıkların toplam sermaye değeri bugün 1.80 trilyon dolara kadar çıktı. Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların genelinde son üç işlem gününde 300 milyar dolarlık bir artış yaşandı.