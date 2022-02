Tüm dünyanın gözü Rusya Ukrayna savaşına çevrildi. Sabah saatlerinden itibaren şehirlerde patlamalar duyulurken, bölgeden ilk görüntüler de gelmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kan bağışı yardımı çağrısında bulunurken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgiler de paylaşıldı…

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in danışmanı açıklamasında Rus saldırısında 40 Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının da yaralandığını belirtti. Ayrıca “Sivil kayıplar da var” açıklaması yaptı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden aldıkları bilgilere göre 5 Rus uçağı ve 2 helikopterinin düşürüldüğünü, 3 Rus tankı vurulduğunu ve birkaç kamyonun yok edildiğini ve 50 Rus’un öldürüldüğünü söyledi.

Öğlen saatlerinde Rusya tarafından Ukrayna’nın Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 18 kişi hayatını kaybettiği bildirildi...

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı operasyonda Donbass bölgesinde bombardıman sesleri devam ediyor.

Akşam gelen son dakika haberlerinde ise Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Donbass bölgesindeki Vuhledar’da bir hastanenin vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği 6’sı doktor 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, Rusya’nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini, Luhansk bölgesinde de çatışmanın sürdüğünü söyledi.

Rusya'nın internette sahte haber savaşı da başlattığına da dikkat çeken Bodnar, " İnternette gerçeği yansıtmayan birçok bilgi görebilirsiniz. İnternete gireceğiniz tüm bilgileri paylaşmadan önce resmi kaynaklardan kontrol ederek paylaşmanızı davet ediyorum. Bizim sosyal medya hesaplarımızı da takip etmenizi rica ediyorum " ifadelerini kullandı.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPTI

Kuzeyden güneyden saldırıya uğruyoruz. Silah dağıtıyoruz her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip gerekli karakollara rapor vermeli. Oraya kaydolmalı. Eski askerlere gazilere çağrı yapıyoruz. Lütfen gereken işlemleri yapın. Sabahtan itibaren yaralanan askerlerimiz oldu.

“LÜTFEN KAN BAĞIŞI YAPIN”

Lütfen kan bağışı yapın. Ayrıca bu zor şartlar altında her şirket her iş insanı şu anda geleceğimizi belirlemede rol oynuyor. Lütfen toplum için çalışın. Her çalışan bize hizmet sağlamaya devam etmeli. Siyasetçilerimize minnettarım bize destek oldukları için. Hepimiz müthiş bir ülkenin vatandaşlarıyız. Şehirlerinizi savunmaya hazır olun. Ukrayna'da ülkeyi korumak için herkesin yaptırımlarını ve cezalarını kaldıracağız.









“NAZİLERİN YAPTIĞI GİBİ ÜLKEMİZE SALDIRDI”

Bu sabah tarihe düştü. Çok farklı bir tarih bizim ve Rusya için. Diplomatik bağlarımızı Rusya ile kopardık. Ukrayna tek başına bu işgale karşı duruyor. Rusya II. Dünya Savaşında Nazilerin yaptığı gibi ülkemize saldırdı

"TARİHİ YOK SAYAMAZSINIZ"

Rusya kötülük yolunda ilerliyor. Her şey Rusya halkına bağlı. Rusya halkı bir karar vermek mecburiyetinde. Rusya'da çıkıp bu savaşa karşı protesto yapabilirsiniz. Şimdi ayrıca Ukrayna ve Rusya vatandaşlarına Rusça çağrı yapmak istiyorum. Tarihi yok sayamazsınız. Bu yüzden Ukrayna vatandaşları Rusya'da akrabası olanlar, lütfen onlara çağrı yapın. Bu hakikat çok önemli. Sizi her saat başı bilgilendireceğiz. Şimdiden itibaren bu artık multimilyoner ordudur. Çok yaşa Ukrayna.

KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Ukrayna savaşaına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, 'Hiç kimse Ukrayna'nın işgal edilmesinden söz etmiyor' diyen Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Putin, Ukrayna'dan ne beklediğini ortaya koydu, tarafsız statüsünü devam ettirmesini ve saldırı silahları konuşlandırmamasını istiyor' dedi.

Peskov ayrıca 'İşgal ifadesi kabul edilemez, bizim istediğimiz Ukrayna'nın özgürleşmesi, Nazileri temizlemesi, operasyonumuz bu hedefleri başarmayı amaçlıyor.' İfadelerini kullandı.