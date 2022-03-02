Dünya Rusya-Ukrayna savaşında komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 677 bin oldu

Rusya-Ukrayna savaşında komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 677 bin oldu

Dünya

Rusya-Ukrayna savaşında komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 677 bin oldu

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi bugün açıklama yaparak savaş sebebiyle Ukrayna’dan komşu ülkelere sığınan mülteci sayısının 677 bin olduğunu duyurdu.

02 Mart 2022, Çarşamba 00:49 Son Güncelleme:
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Grandi açıklamasında, BM insani yardım kuruluşları ve onların sivil toplum kuruluşu ortaklarının Ukrayna içindeki ve bölgedeki Ukraynalı mültecileri desteklemek için 1,7 milyar dolarlık bir kampanya başlattığını belirtti.

13’Ü ÇOCUK EN AZ 136 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell bugün basın toplantısında Ukrayna genelinde savaş sebebiyle toplamda 13'ü çocuk, en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 26'sı çocuk 400 sivilin yaralandığını bildirdi. Throssell açıklamasında “Bu kayıpların çoğu, ağır topçu ve çoklu fırlatma roket sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklanmıştır. Bunlar sadece çapraz kontrol edebildiğimiz zayiatlar ve gerçek zayiatın çok daha yüksek olması muhtemeldir” dedi.

İSVİÇRE, (DHA)

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