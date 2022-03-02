Savaş alanında ağır kayıplar veren ve artan ekonomik yaptırımlar altındaki Rusya, daha yıkıcı bir yaklaşıma geçti. Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’daki iki yerleşim bölgesine önceki gün yapılan roketatarlı ağır bombardımanda 10 sivil öldü, 40’tan fazla kişi yaralandı. Harkov’daki valilik binasına dün sabah füze düştü. Özgürlük Meydanı’na yapılan saldırıda da 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Rusya, Harkov’u akşam da vurdu. Harkov’da Özgürlük Meydanı’nı çevreleyen binalar ciddi şekilde zarar gördü, pencereleri patladı, duvarları çatladı. Sumy bölgesinin güneyindeki Okhtirka kasabasına Rus Grad füze saldırısında 70 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Rus birliklerinin konutları, anaokullarını vurduğu demiryollarına hasar verdiği görüntülere yansıdı. Kiev’de ise dün akşam TV kulesi bombalandı. 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Ulusal kanalların bir süre yayın yapamayacağı açıklandı. Kentin kuzeyinde de 70 kilometre uzunluktaki Rus takviye konvoyları uydudan görüntülendi. Ukrayna ordusu kuşatılırsa bir hafta yetecek cephanesi var. Ruslar’ın her yönden kuşattığı güneydeki Mariupol’da altyapı tamamen çöktü. Birçok mahalleye elektrik verilemiyor, ısıtılamıyor. Kadın ve çocuklar spor salonlarına istiflenirken, hastenelerin sığınakları doğumhanelere dönüştürüldü.

Rusya - Ukrayna savaşından dakika dakika gelişmeler...

09.21: Herson’da liman ve tren istasyonunun kontrolü Ruslara geçti.

09.03 Birleşmiş Milletler, Rusya’nın geçen hafta Perşembe günü başlattığı Ukrayna’nın işgalinde bugüne kadar 13’ü çocuk en az 136 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu söyledi. Throssell ölümlerin çoğunun top atışları, hava saldırıları ve diğer patlayıcılardan kaynaklandığını belirtti. BM, savaşta 400 civarında sivilin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna hükümeti ise bugüne kadar 352 sivilin öldüğünü, 1.684 sivilin de yaralandığını açıklamıştı.

07.32 Rusya, bu kez Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 120 kilometre mesafede yer alan Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerini ve bir doğum hastanesini hedef aldı. Rusya tarafından düzenlenen saldırıda doğum hastanesinin camları kırılarak hasar görürken, Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yayınladığı görüntülü açıklamada Suhomlin, "Biraz önce sivil yerleşim yerleri ve hastaneler vuruldu. Hastanenin camları ve kapıları zarar gördü. Olayda ölen ve yaralananların sayısı netleştiriliyor. Olay yerinde ekipler çalışıyor. Rahat bir gece olmayacak" ifadelerini kullandı.









07.15 ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing şirketi, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından Boeing'in Rus havayollarına verdiği desteği askıya alacağını duyurdu.

06.38 Rusya devlet medyası TASS'ın haberine göre, Putin, Rusların 10 bin dolardan fazla dövizle ülkeyi terk etmelerini yasaklayan kararnameyi imzaladı.

06.24 Ukrayna bir Rus çıkarma birliğinin Harkiv'e indiğini ve kentte çatışmaların yaşandığını duyurdu.

06.20 ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Rus şirketleriyle tüm ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı. Pazartesi günü Kiev’deki ofisini kapatan ve Moskova’daki pilot eğitim programlarını durduran şirket, bugün de Rus uçaklarına parça, teknik destek ve bakım desteği vermeyeceğini duyurdu.

06.15 Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinin büyüklüğünü iki katına çıkarmaya karar verdiklerini açıkladı. Ülkesinin güvenlik konseyinde konuşan Lukaşenko “Üst düzeyde eğitilmiş birlikler Belarus’a karşı herhangi bir askeri operasyon yapılmasını engellemek için bölgeye gönderilecek” dedi.

ABD YASAĞI BUGÜN YÜRÜRLÜĞE KOYACAK

05.45 ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Havacılık İdaresi, Rus uçaklarının ve havayollarının ABD hava sahasına girmesini ve kullanmasını engelleyen emirlerin Çarşamba günü sonuna kadar tamamen yürürlüğe gireceğini söyledi.

05.04 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev’de gizli bir sığınakta CNN International'a konuştu. Zelenskiy, ateşkes görüşmelerinin ciddiye alınabilmesi için saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi: 'Rusya bunu yaparsa, barışa hazır demektir. Öbür türlü görüşmeler sadece zaman kaybı olur. Buna hazır olup olmadıklarını göreceğiz.'

'HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ KURAMADILAR'

05.00 ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynak, Ukrayna’yı işgal eden Rus birliklerine dair gözlemlerini paylaştı. Pentagon, Rus birliklerinin morallerinin düşük olduğunu, çatışmada altı gün geçmesine rağmen hava üstünlüğünün kurulamadığını belirtti. Rusya’nın 400 civarında füze fırlatmasına rağmen Ukrayna hava savunmasının başarılı bir şekilde çalıştığı, Rusya’nın sınırdaki birliklerinin yüzde 80’inin Ukrayna’ya girdiği, bazı birliklerin teslim olduğu, bazılarının da

'RUSYA ÇOK AZ İLERLEYEBİLDİ'

04.45 Ukrayna’da Kiev’e yönelen Rus konvoyuna dair yeni bilgiler paylaşıldı. Uydu görüntülerini analiz eden ticari istihbarat şirketi McKenzie Intelligence Services, konvoyun 64 kilometre uzunlukta olmadığını fakat 64 kilometreye yayılan parçalar halinde ilerlediğini aktarıyor. Konvoyun birden fazla noktada, bozulan araçlar nedeniyle tıkandığı görülüyor. Konvoyda tank ve zırhlı araçlardan çok lojistik araçlar olması, bir çatışmadan fazlasının planlandığını gösteriyor. McKenzie’nin incelediği diğer uydu görüntülerinde ise Rus paraşütçülerin, Ukrayna’nın en önemli uluslararası kargo havalimanı ve askeri üssü olan Kiev yakınlarındaki Hostomel Havaalanı yakınlarında mevzilendiği görülüyor. Rus topçuları ise henüz Kiev’i menziline alacak kadar yakınlaşamadı. Analistler Rus güçlerinin son 24 saatte çok az ilerleyebildiğini aktarıyor.

02.55 Ukrayna'nın Jıtomor kentinde konutların olduğu bir bölgede güçlü bir patlama meydana geldi.

02.47 Kanada hükümeti, Ukrayna'da devam eden Rus işgali nedeniyle Rusya'ya birtakım ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamasının ardından bu hafta sonu itibariyle Kanada limanlarından Rus gemilerinin geçişini yasaklayacağını duyurdu.

01.35 Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği işgal devam ederken, Rusya'ya yardımcı olan Belarus'a İngiltere'den yaptırım kararı geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rusya'ya yardımcı olan Belarus'un Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Victor Gulevich de dahil olmak üzere toplamda 4 üst düzey Belaruslu savunma yetkilisine ve 2 askeri kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu.

01.21 Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

01.20 IMF Direktörü Kristalina Georgieva ve Dünya Başkanı Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya gelecek haftalarda milyarlarca Dolar ek fon sağlamak üzere hızla çalıştıklarını duyurdu. Georgieva ve Malpass, emtia fiyatlarının artmasına dikkat çekerek, bunun enflasyonu daha da artıracağını ve krizin sürmesi halinde finansal piyasalarda aksamaların yaşanacağını ifade ettiler.

01.04 Teknoloji devi Apple, Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'da ürün satışını durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada tüm ihracatın durdurulduğu ve Apple Pay ve diğer servislerin kullanımına kısıtlama getirildiği belirtildi.

00.10 Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesine yönelik çalışılması için AB kurumlarına çağrıda bulunan karar tasarısını kabul etti. AB'nin Rusya'ya karşı "daha sert yaptırımlar" uygulamasını da talep eden karar tasarısı, 637 temsilcinin lehte oyunu aldı.

FÜZE DEHŞETİ

Ukrayna’ya bugüne kadar 400’den fazla füze atan Rusya birlikleri, dün sabah erken saatlerde Harkov valilik binasını hedef aldı. Özgürlük Meydanı’ndaki binaya füze ile yapılan saldırıda 10 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna’dan yapılan açıklamada, “Rusya uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bir savaş yürütüyor. Siviller ölüyor ve sivil yapılar yok ediliyor” denildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya’nın geçen hafta başlattığı harekatta bugüne kadar 13’ü çocuk, en az 136 sivilin öldüğünü, 400 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise sadece dün 16 çocuğun öldüğünü söyledi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rus ordusunun 5710´dan fazla personel kaybı verdiğini belirtti.

KİEV, GROZNİ’YE DÖNECEK KORKUSU

Kiev’de 2005’te Çeçenistan’ın başkenti Grozni’dekine benzer bir yıkım olacağından korkuluyor. Dünkü TV kulesi saldırısında çok sayıda kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. En az 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Siviller Rus ilerleyişini kesmek için yıkılan köprülerden geçerek Batı’ya yaya kaçmaya çalışıyor.

'BİZE GERÇEK AVRUPALI OLDUĞUNUZU KANITLAYIN'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu’na hitap etti. Ülkesinin özgürlüğü için savaşmaya devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, “Bu bizim ödediğimiz büyük bir bedel, çok büyük bir bedel. Binlerce insan öldürüldü. Biz tam olarak sizin gibiyiz. Öyleyse bizimle olduğunuzu kanıtlayın, yok olup gitmemize izin vermeyeceğinizi kanıtlayın. Gerçekten Avrupalı olduğunuzu kanıtlayın. O zaman hayat ölüme galip gelecek ve ışık karanlığa galip gelecek” diye konuştu.

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