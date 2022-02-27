Rusya tarafından işgal altında olan Ukrayna'nın hemen hemen her yerinden son dakika haberleri sürekli olarak dünyaya servis ediliyor. Pek çok bölgesinde çatışma yaşanan ülkenin sokakları adeta birer direniş merkezi haline geldi. Rus ordusu Karadeniz'den Ukrayna şehirlerine füzeler fırlattı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde çatışmalar dün şehirlere, cadde ve sokaklara taşınırken, bir başka cephede de milyonlarca Ukraynalı yaşam savaşı veriyor. Soğukta evlerinden olan, başka ülkelere kaçan, metro istasyonları ve bodrum katlarına sığınan siviller perişan.

SAVAŞIN 3 GÜNLÜK BİLANÇOSU

Üç günlük bombardımanda 33’ü çocuk 198 Ukraynalı öldü, 1115 kişi de yaralandı. Başkent Kiev’de milyonlarca kişi metro istasyonlarının ve bodrum katlarının soğuk fayanslarına battaniye sermiş kaderini bekliyor. Bu karanlık sığınaklarda, merdivenler dahi bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, erzak ve edavatla dolmuş halde. Aileler her bomba düşüşünde korkudan ağlayan çocukların dikkatini dağıtmak için telefonlarını kullanıyor.

Birleşmiş Milletler şu ana kadar 150 bin Ukraynalı’nın ülkeden kaçtığını, 100 bin kişilik ikinci dalganın yolda olduğunu, 850 bin kişinin ise ülke içerisinde evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Savaşın uzaması durumunda Polonya, Romanya, Slovakya, Moldova’ya mülteci akınının 4 milyona ulaşacağı bildirildi. İlk gün 30 bin kişiyi kabul eden Polonya bu sayının 1 milyonu geçeceğini belirtti. Romanya’ya ise 2 günde 25 bin kişi sığındı.

SIĞINAKTA DOĞUM

Kiev’de bombalar ve sirenler altında sığınakta bir bebek dünyaya geldi. Bombardımandan kaçarken sancıları başlayan 23 yaşındaki hamile kadın, çevredekilerin yardımıyla doğum yaptı. Metro yetkilisi Mykola Shlapak “Metroda doğan çocuğumuz savaş olurken barış için umuttur” açıklaması yaptı. Minik kıza ‘Mia’ ismi verildi.

ANA HEDEF KİEV

Rus birlikleri kuzeyde iki yönden ilerlemeye devam ediyor. Harkov’da Rus kuvvetleri ile Ukrayna ordusu arasında ağır kayıpların verildiği çatışmalar oldu. Belarus’tan girip Rusya’dan gelen birliklerle birleşen işgal kuvvetleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’e dayandı. Başkent çevresindeki stratejik noktalara helikopterlerle indirilen askerler ve kuzeyden gelen öncü kuvvetler ile Ukrayna ordusu arasında başkentin kontrolü için sert sokak çatışmaları meydana geldiği bildirildi.

Bölgede yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını haberimizden dakika dakika takip edebilirsiniz.

17.05: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: "Ukraynalı ve Rus heyetler, müzakereyi Ukrayna-Belarus sınırında gerçekleştirecek."

16.40: Ukrayna'dan yapılan açıklama ile Müzakere görüşmeleri doğrulandı. Açıklamada 'Rus ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmeler ön koşulsuz yapılacak' denildi.

PUTİN'DEN ORDUYA ÖZEL EMİR

16.28: Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti. Putin, NATO'nun agresif açıklamaları üzerine 'Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne 'yüksek alarma' geçme emri verdi. Söz konusu emir sonrası birliğin 'özel savaş görevi durumuna' geçtiği belirtiliyor.

Putin'in batıdan gelen baskılar sonucunda böyle bir karar aldığı Rus basınının satır aralarında yer aldı. Putin konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Gördüğünüz üzere Batılı ülkeler sadece ekonomik alanda ülkemize karşı düşmanca eylemlerde bulunmakla kalmayıp aynı zamanda önde gelen NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri, ülkemize yönelik saldırgan açıklamalarda da bulunuyor. Bu nedenle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na, Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini özel savaş görevi rejimine geçirmelerini emrediyorum.'

16.00: Kentteki son durum hakkında bilgi veren Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, 'Ruslar şu an Kiev sınırındalar, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktalar. Ruslar burada ülkemizin ekonomisini yok ettiler. İnsani krize neden oluyorlar. Milyonlarca kişi yerlerinden edildi' dedi.

'Ruslar yeniden imparatorluklarını istiyor' diyen Kliçko sözlerine şöyle devam etti;

'Biz Rusları istemiyoruz. Müzakereler ile yorum yapacak pozisyonda değilim. Bizim ülkemizden çıkmaları gerekiyor. Ruslar şehre ufak birlikler gönderdiler ve çatışma çıkardılar. Şehirlerimizde panik yaratmak istediler. Şu an onları avlıyoruz. Bazı Rusları esir aldık.'

Kliçko, 'Kiev’de 9 sivil ve 1 çocuk hayatını kaybetti. Toplam 15 kişi can verdi. 18 sivil savunma askeri hayatını kaybetti' dedi.

15.57: Rus Medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Belarus Gomel kentinde müzakereleri kabul ettiğini iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy, "Ukrayna heyeti, Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti. Rus heyeti oraya gidiyor" açıklamasını yaptı.

HARKOV TEMİZLENDİ

15.10: Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Harkov'un Rus birliklerinden temizlendiğini duyurarak, "Harkov'un kontrolü tamamen bizde. Silahlı Kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor, şehir düşmandan tamamen temizleniyor" dedi.

14.26: İngiltere Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya savaşmaya gidecek vatandaşları destekleyeceklerini açıkladı

IRPIN GERİ ALINDI

14.19: Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında yer alan Irpin şehrinde Ukrayna ordusu, Rus birliklerine karşılık verdiği mücadelede galip gelerek kontrolü ele geçirdi. Kiev etrafında bulunan küçük şehirlere yönelik açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Aleksey Arestoviç, "Bucha halkı direnişe katıldı ve Rus askerlerini molotof kokteylleri ile yaktı" ifadelerini kullandı.

13.19 Almanya Başbakanı Scholz, 'Rusya'ya karşı eşi benzeri görülmemiş bir yaptırım paketi hazırlıyoruz' dedi.

12.39: Ukrayna'dan yapılan açıklamada, "Rusya 4 bin 300 personelini kaybetti. 27 uçak ve 26 helikopter düşürüldü" denildi.

11.57: Lukaşenko: Batı, Rusya’yı yaptırımlarla üçüncü dünya savaşına doğru itiyor

11.35: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahin Kalın, 'Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz' dedi.

11.17: Ukrayna yabancı gönüllülerden yardım istedi. Kiev, Ukrayna'yı desteklemek için gönüllü olmak isteyen yabancılar için "uluslararası" bir birlik kurduğunu söyledi.

11.08 Rus askerleri ile Ukrayna ordusu arasında Harkiv'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Kentte sokak çatışmalarının başladığı belirtiliyor.

11.07 Finlandiya hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

10.21: Kremlin: Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmek için Belarus’a gitti. Rusya konuşmaya hazır, Moskova Ukraynalıları bekliyor.

RUSLAR SUMİ'YE İLERLİYOR

10.17: Ukraynalı yetkililer büyük bir Rus konvoyunun Sumi’ye doğru ilerlediğini açıkladı.









9.34: Rus birlikleri Harkov'a (Kharkiv) girdi! Ukrayna’nın Harkov kentinin valisi Oleg Sinegubov, Ukrayna askeri ile Rus birlikleri arasında sabah saatlerine kadar şiddetli çatışma yaşandığını belirterek, "Rus ordusu Harkov savunma hattını aşıp şehre girdi. Sığınaktaki yerlerinizden ayrılmayın. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri operasyonu sürdürüyor" dedi.

9.23: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Haber ajanslarına yaptığı açıklamada, 'Son 24 saat içinde Kherson ve Berdyansk şehirleri Rus silahlı kuvvetleri tarafından tamamen kuşatıldı' dedi.





09.10: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı sirenleri duyuldu.

09.00: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko Telegram'a, Pazar günü Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv şehrinin sokaklarında Rus askeri araçlarının görüldüğünü yazdı.

Herashchenko ve Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi tarafından yayınlanan videolar, bir cadde boyunca hareket eden birkaç hafif askeri aracı ve yanan bir tankı gösterdi.

07.07: Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.

06.37: Kiev'de petrol deposu vuruldu. Alevlerin yükseldiği bölgeden yeni görüntüler CNN TÜRK ekranlarına böyle yansıdı.

06.21: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini duyurdu.

06.00: Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.

05.16: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yoğun çatışmalar devam ediyor. Şehirde yeniden siren sesleri duyulmaya başlandı. Köy ve kırsal alanlarda her 2 ülkenin askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı belirtildi.

05.12: Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

05.12: Gece boyunca süren çatışmalar sırasında hem Ukrayna askerleri, hem de Rus askerleri karşılıklı olarak esirler aldı. Her 2 taraftan da ağır kayıplar verildiği bilgileri alınırken, bazı kentlerde meskun mahal çatışmalarının sürdüğü açıklandı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, binden fazla Rus askerinin öldüğünü, 2 bin 500 dolayında askerin yaralandığını ifade etti.

"BAŞKAN OLSAYDIM YAŞANMAZDI"

04.57: ABD Eski Başkanı Trump, Ukrayna halkına desteğini ifade etti ve Ukrayna Lideri Zelenskiy için 'Çok cesur bir adam.' ifadelerini kullandı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor" dedi. 2020 seçimlerine hile karıştırıldığını söyleyen Trump,"Ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı" dedi.

04.55: Ukrayna, Rus güçlerinin ülkenin en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'deki doğalgaz boru hattını havaya uçurduğunu söyledi.

04.40: Japon milyarder Hiroshi Mikitani, Ukrayna'ya 8,7 milyon dolar bağışladı.

04.18: Ukrayna Ordusu, Kharkiv'deki saldırıların püskürtüldüğünü ve kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıkladı.

03.27: Dünya’da en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırına ait görüntülerini yayınladı.

03.10: Rus ordusu Vasilkov bölgesinde petrol deposu olduğu öne sürülen bölgeyi vurdu. Bölgeden çıkan ateş ve duman gökyüzünü kapladı.

03.15: Rusya hükümeti, Baltık ülkelerine hava sahasını kapatırken Rus havayolu şirketi Aeroflot, Letonya ve Romanya’ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

02.59: Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında 2 büyük patlama gerçekleşti.

01.59: Elon Musk, Ukrayna'ya internet sağlayacak Starlink uydu erişimini aktif hale getirdi.

01.30: Ukrayna'nın Lviv kentinde Polonya'ya geçmek üzere tren istasyonunda yüzlerce Ukraynalı bekliyor. Sosyal medyada viral olan görüntülerle ilgili "2. Dünya Savaşı yıllarını anımsatıyor" yorumları yapıldı.