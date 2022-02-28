Rusya - Ukrayna savaşında son durum: Siviller direniyor!

Kimi eşorfmanı, kimi dağ montu, kimi tenis ayakkabısıyla savaşıyor. Ukrayna’da 2014’teki Rus saldırısından sonra kurulan sivillerden oluşan Bölgesel Savunma Kuvvetleri şehir savunmasında beklenmedik ölçüde başarılı oldu. Sivil birlikler Kiev’de hükümet binaları ile Dnipro Nehri üzerindeki köprülere barikatlar, mevziler kurarak üstünlüğü ele geçirdi. Sarı pazubentleriyle fark edilen gönüllüler, kente sızan küçük Rus birliklerini imha etti. Kiev’de birçok spor salonu, silah altına alınmak istenen gönüllülerin oluşturduğu uzun kuyruklara sahne oluyor. Burada görevli subaylar tarafından hızlı bir silah eğitimden geçirilen gönüllüler 10’ar kişilik takımlar halinde ve aralarından bir kişiyi takım komutanı seçerek sokaklara mevzileniyor. Düşmanın yönünü şaşırtmak için şehirdeki sokak tabelalarını indiriyorlar. Birçoğu “Kaçacak yer yok, saklanmanın anlamı kalmadı” diyor. Devlet molotof kokteyli yapımını anlatan bir rehber yayınladı. Kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce gönüllü, molotof kokteyli yapmaya başladı.

Binlerce Ukraynalı sivil, elde silah sokakta nöbet tutuyor. 2014’te Rusya’nın Kırım’ı işgali sonrası kurulan gönüllü birlikler arasında kolu-bacağı olmayan engelliler bile var.

İNTERNETİ AÇTIRDI

Rus işgali nedeniyle internet sorunu yaşanan Ukrayna’da hükümetin çağrısına ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk koştu. Musk, şirketi SpaceX’in Starlink uydusunun Ukrayna üzerinde aktif hale getirildiğini, bu sayede hızlı ve bedava internet sağlanacağını duyurdu. Musk “Daha çok terminal yolda” dedi. YouTube da Ukrayna’nın isteğiyle Rus kanallarına erişimi kısıtladı.

İşgalin beşinci gününde, Ukrayna - Rusya savaşında dakika dakika yaşananlar...

8.08: Rus askerlerinin Ukrayna’yı işgal etmek için kullandığı Belarus’ta, Belarus ordusunun da savaşa hazırlandığı aktarılıyor. Haberini adını açıklamadığı bir ABD yetkilisine dayandıran Washington Post gazetesi, Belarus ordusunun bugün Ukrayna’ya girebileceğini aktardı.

6.06 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

6.01 Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

5.49 İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynakları görüşme ile ilgili ülke basınına şu açıklamada bulundu;

'Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söyledi. Başbakan, İngiltere ve müttefiklerinden savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.'

5.25 Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Pazartesi sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Harkiv'da patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.









5.21 BM Güvenlik Konseyi, 1982'den bu yana ilk kez Ukrayna için acil olarak toplanacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Acil Durum Özel Oturumu bugün yapılacak.

4.49 Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Belarus'tan gelen savaşçıların Ukrayna'ya doğru yola çıktığını söyledi.

04.20 Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.

03.30 Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu ve 27 bin Rus vatandaşının hava kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönüş yapamadığını duyurdu.

02.57 Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.

01.50 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 23.50 (TSİ 00.50) itibarıyla ülkenin kuzeyindeki Rus saldırıları genel olarak başarısız oldu. Fakat Rusya güneyde bazı başarılar elde etti. Özellikle Azak Deniz kıyısındaki Berdiansk kentinde kontrol Rusların eline geçti.

00.35 Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.

00.26 Avrupa Birliği'nin hava sahası yasağının ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot, Avrupa ülkelerindeki tüm destinasyonlarını iptal ettiğini açıkladı.

00.00 Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, BMGK'da yaptığı açıklamada, şehirlerinin her gün bombalandığını belirterek, "Saldırgan ülkenin temsilcisine şunu söylemek istiyorum. Şu anda Ukrayna şehirlerindeki genel uyarıyı biliyor musunuz? 'Dikkat, dikkat! Hava saldırısı' Lütfen fotoğraflara bakın, neler oluyor görün! Sabah akşam bombalanıyor şehirlerimiz. Rusya saldırganlık konusunda kararlı. Üstelik ilk planları başarısız oldu. Herkes de farkında başarısız olduğunu. Bu başarısızlık, Rus liderliğinin yerleşim yerlerine ağır bombardıman emri vermesine yol açtı. Bu çok endişe verici. Çünkü Rus başkan nükleer şantaja başvurmaya karar verdi. Dünya bu tehdidi ciddiye almak zorunda. Ukrayna'da en az 16 çocuk öldürüldü. Bombalı saldırılar nedeniyle hastaneler hizmet veremiyor. Bebekler sığınaklarda dünyaya geliyor" ifadelerini kullandı.

HARKOV SAVAŞI

İngilizlerin yolladığı NLAW omuzdan atılan füzeler ile Amerikan Javelin tanksavar füzeleri, Rus zırhlılarına ağır kayıp verdirdi.

Kiev’de duraksayan Rusya, dün ülkenin 1.4 milyon nüfuslu ikinci büyük kenti Harkov’a girmeye çalıştı. Sokak çatışmalarının yaşandığı Harkov’da ilerleyen Rus ‘Z’ işaretli en az 6 Tigr-M zırhlısına Ukraynalılar roket attı, Rus araçları yandı. Çatışmalarda ölen sivil sayısı 352’ye çıktı. Rusya hava alanları ve yakıt tesislerini de hedef aldı. Harkov’da doğalgaz boru hattı, diğeri Kiev’de Vasilkov üssündeki petrol deposu havaya uçuruldu. Ukrayna, 4 bin 300 Rus askerinin öldüğünü, 200 askerin rehin düştüğünü, 146 Rus tankının vurulduğunu öne sürdü.

SINIRDA 70 SAAT

BM Mülteciler Ajansı, çatışmalardan kaçan 368 bin Ukraynalı’nın komşu ülkelere sığındığını, sayının 4 milyonu bulabileceğini açıkladı. Polonya sınır muhafızları, yalnızca dün Ukrayna’dan Polonya’ya rekor sayıda 77 bin insan geçişi olduğunu belirterek, savaşın başından beri Polonya’ya geçen kişi sayısının 187 bini aştığını ifade etti.

Ukraynalılar sınır komşuları Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova’ya sığınıyor. AB yetkilileri Polonya’da sınırı geçmek için insanların 70 saat, Slovakya’ya girmek içinse 7 saat beklediklerini belirterek, hafta sonu 5 geçici göçmen kampının inşasına başlandığını açıkladı. Acil battaniye, gıda, çadır, tıbbi ekipman ihtiyacı var.

HAVA SAHALARI RUSYA’YA KAPANDI

Çok sayıda ülke tepki olarak hava sahasını Rusya’ya kapadı. Kanada, Belçika, Danimarka, Fransa, İzlanda, Portekiz, İtalya ve Hollanda, benzer karar alan bir düzine Avrupa ülkesine katıldı. Almanya, insani uçuşlar hariç Rus uçaklarına önümüzdeki üç ay boyunca hava sahasını yasakladı. Hollanda’dan ise “Hava sahamızda gereksiz ve vahşi şiddet uygulayan bir rejime yer yok” denildi.

SWIFT DARBESİ

İşgalin ilk gününde Rusya’ya yaptırımlara dahil edilmeyen SWIFT hamlesi önceki gece geldi. ABD, Fransa, Kanada, İtalya, İngiltere, Avrupa Komisyonu ve Almanya; Rus bankalarını dünya çapında ödeme ağı olan SWIFT’ten çıkarmayı kabul etti. Buna göre; halihazırda yaptırım uygulanan tüm Rus bankaları ve gerekirse diğer Rus bankaları, SWIFT’in dışında tutulacak.









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