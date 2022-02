Rusya - Ukrayna savaşında son durum: Taraflar müzakerede!

Rusya - Ukrayna arasındaki gerilim beşinci günde de devam ediyor. Çatışmalarda sivil halk, molotof kokteyli ve devletin dağıttığı silahlarla ülkesini koruyor. Ukrayna'nın yaptığı açıklamada 16'sı çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 4 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Müzakere kararı alan Rusya ve Ukrayna, Belarus'ta masaya oturdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerine silah bırakma çağrısı yaparak 'acil AB üyeliği' talep ettiklerini duyurdu.

İşgalin beşinci gününde, Ukrayna - Rusya savaşında dakika dakika yaşananlar...

17.30: Ukrayna ordusu Twitter hesabından sivillerin Rus güçlere direndiği anları paylaşarak şunları yazdı: Berdyansk sakinleri ırkçı işgalcilere karşı aktif direnişe başladı! Bravo Berdyanskalılar! Birlikteyken yenilmeziz!"

17.08 : Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu, Rus ve Belaruslu sporcu ve yetkililerin oyunlara katılımının yasaklanmasını önerdi.

16.46: Tarafsızlığıyla tanınan İsviçre resmi bir açıklama yaparak Rusya'ya karşı AB tarafından kabul edilen tüm yaptırımlara uyacağını açıkladı.

16.40: ABD Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kapsamını genişletiyor

ABD Hazine Bakanlığı Amerikalıların Rusya Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Putin'in yakın bir müttefiki tarafından yönetilen Ulusal Varlık Fonu'yla herhangi bir işlem yapmasının engellendiğini duyurdu.

Bakanlık yeni yaptırımlar kapsamında ABD'de tutulan Rusya Merkez Bankası varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

ABD'li yetkililer, Washington tarafından uygulanan en yeni mali önlemlerin Rusya'nın enflasyonunu yükselteceği ve satın alma gücüne zarar vereceği beklentisini paylaştı.

16.30: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna'da Covid ve diğer kritik hastalıkları olanlar ve çatışmalarda yaralananları tedavi etmek için hayati oksijen kaynaklarının tehlikeli bir seviyeye düştüğünü söyledi.

16.27: Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı altında olan Harkov’da onlarca ölü ve yaralının olduğunu duyurdu.

Harkov’daki son duruma ilişkin açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, "Harkov ağır saldırı altında. Onlarca ölü yüzlerce yaralı var. Bu korkunç durumu tüm dünya görmeli" dedi.

16.22: Rus haber ajansı Tass’a dayandırılan bilgiye göre Rusya, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada gibi ülkelerin bulunduğu 36 ülkeye hava sahasını kapattı. Bu ülkelerin Rusya’ya hava sahasını kapatan ülkeler olması manşetlere ‘Rusya’dan misilleme’ olarak yansıdı.

16.18: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre’deki BM toplantısına gitmeyeceğini resmi olarak açıkladı.

16.07: Kiev heyeti Rus güçlerinin çekilmesini istedi.

15.38: ABD, Moskova Büyükelçiliği'ndeki 'Acil Durum Çalışanları' haricindeki kişilerin ve aile üyelerinin ayrılmasına izin vereceğini açıkladı.

15.05 AB savunma bakanları Ukrayna krizini görüşmek üzere toplanıyor. Avrupa Birliği (AB)'nin AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Ukrayna işgalini görüşmek üzere bloğun savunma bakanlarıyla bir toplantı düzenliyor. Josep Borrell tarafından paylaşılan bir tweet'e göre, toplantının gündeminde AB'nin Ukraynalılara yardımının koordine edilmesi olacak.

14.18: AB'den Ukrayna'nın 'acil üyelik' talebine ilk yanıt geldi. AB yetkilisi Charles Michel, Kiev'in bir Rus işgali karşısında üyelik için çağrıda bulunması nedeniyle 27 üye ülke arasında bloğun genişletilmesi konusunda anlaşmazlıklar olduğunu söyledi. Kiev'in katılmak için resmi bir talepte bulunması gerektiğinin altını çizen Michel, 'AB içinde genişleme konusunda farklı görüşler ve hassasiyetler var' dedi.

13.15: Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi 13.15'te başladı. Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna’nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer alıyor. Kremlin 'Müzakereler sessiz ilerleyecek' açıklaması yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov (soldan ikinci) heyete başkanlık ediyor.

Heyet görüşmeye helikopterle geldi









12.28: Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Stefan Yanev'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini 'savaş' olarak nitelendirmekte isteksiz davranması üzerine, görevden alınmasını önereceğini söyledi.

Petkov, merkez koalisyon hükümetinin Yanev'in görevden alınmasına karar vermek için bir toplantı yapacağını, kendisinin de yeni bir savunma bakanı önereceğini söyledi.

NATO üyesi Bulgaristan, hafta sonu tüm Rus uçaklarına sahasını kapattığını açıkladı. Bulgaristan ayrıca, Ukrayna'ya Rus işgalcilerin önünü kesmek için askeri yardım göndereceğini de duyurdu.

11.55: Ukrayna lideri Zelenski, 'Kendi kabiliyetimizin farkında değildik. Müttefiklerimizle her bir konuşmada dünyada Ukraynalıların kim olduğunu gösteriyoruz' dedi.

Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'Bizim müttefiklerimizle her bir konuşmamızda, Ukraynalıların kim olduğunu gösteriyoruz. Şu an bir düşünün, Rusya saldırısından sadece 4 gün sonra 16 Ukraynalı çocuk öldü, 45 çocuk yaralandı. Rus işgalcilerin yaptığı her bir suç bizi daha fazla birleştiriyor.'

Zelenski ayrıca 'acil AB üyeliği' talep ettiklerini duyurdu. Zelenski ayrıca Rus askerlerine 'silahlarınızı indirin' çağrısı yaptı. Zelenskiy, 'Komutanlarınıza inanmayın, silahlarınızı bırakıp gidin' dedi.

11.51: Çin Dışişleri bakanlığı sözcüsü Wang Pekin'in Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması konusundaki tutumu sorulduğunda, 'Çin, sorunları çözmek için yaptırımların kullanılmasını desteklemiyor ve uluslararası hukukta temeli olmayan tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyor' dedi.

11.28: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna heyetinin Belarus sınırına ulaştığı kaydedildi.

11.18: Rus güçleri Berdyansk şehrinin kontrolünü ele geçirdi. Rusya ordusu, Ukrayna'ya yönelik saldırısını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov yaptığı açıklamada, Rus birliklerin Ukrayna'nın Zaporijya Oblastında yer alan liman şehri Berdyansk'ta kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Berdyansk Belediye Başkanı Alexander Svidlo da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, kentin şu anda Rus kontrolünde olduğunu açıkladı. Svidlo, Rus birliklerinin Pazar günü yerel saatle 15.50 civarında şehre kente girdiğini ve kısa bir süre sonra kent merkezine ulaştıklarını belirtti. Svidlo, "Askerler saat 20.00'de belediye binasına girdi. Ruslar, tüm kamu binaların kontrolünü ele geçirdi" dedi.

Karadeniz kıyısındaki Berdyansk, yaklaşık 100 bin Ukraynalıya ev sahipliği yapıyor.

10.54: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki durum hakkında bir istihbarat güncellemesi paylaştı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Putin'in kara kuvvetlerinin büyük bir kısmı, çatışmanın ilk günü için kilit bir Rus hedefi olan Hostomel havaalanını savunan Ukrayna kuvvetleri tarafından yavaşlatıldığı için, Kiev'in 30 km kuzeyinde kalıyor.

"Çernihiv ve Harkov çevresinde şiddetli çatışmalar devam ediyor, ancak her iki şehir de Ukrayna'nın kontrolünde.

"Lojistik başarısızlıklar ve Ukrayna'nın kararlı direnişi, Rus ilerlemesini engellemeye devam ediyor.

"Rus nüfusundan çatışmanın ayrıntılarını gizlemeye yönelik sürekli girişimlere rağmen, Rus Silahlı Kuvvetleri ilk kez kayıpları kabul etmek zorunda kaldı." dendi.

10.19: Rusya ordusu Ukrayna'daki hava üstünlüğünü ele geçirdiğini duyurdu.

10.02: Yunanistan hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

09.50: Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye yükseltti.

9:46: Kiev’de çatışmalar devam ederken sokağa çıkma yasağı kalktı.

8.08: Rus askerlerinin Ukrayna’yı işgal etmek için kullandığı Belarus’ta, Belarus ordusunun da savaşa hazırlandığı aktarılıyor. Haberini adını açıklamadığı bir ABD yetkilisine dayandıran Washington Post gazetesi, Belarus ordusunun bugün Ukrayna’ya girebileceğini aktardı.

6.06 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

6.01 Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

5.49 İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynakları görüşme ile ilgili ülke basınına şu açıklamada bulundu;

'Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söyledi. Başbakan, İngiltere ve müttefiklerinden savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.'

5.25 Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Pazartesi sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Harkiv'da patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.









5.21 BM Güvenlik Konseyi, 1982'den bu yana ilk kez Ukrayna için acil olarak toplanacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Acil Durum Özel Oturumu bugün yapılacak.

4.49 Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Belarus'tan gelen savaşçıların Ukrayna'ya doğru yola çıktığını söyledi.

04.20 Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.

03.30 Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu ve 27 bin Rus vatandaşının hava kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönüş yapamadığını duyurdu.

02.57 Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.

01.50 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 23.50 (TSİ 00.50) itibarıyla ülkenin kuzeyindeki Rus saldırıları genel olarak başarısız oldu. Fakat Rusya güneyde bazı başarılar elde etti. Özellikle Azak Deniz kıyısındaki Berdiansk kentinde kontrol Rusların eline geçti.

00.35 Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.

00.26 Avrupa Birliği'nin hava sahası yasağının ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot, Avrupa ülkelerindeki tüm destinasyonlarını iptal ettiğini açıkladı.

00.00 Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, BMGK'da yaptığı açıklamada, şehirlerinin her gün bombalandığını belirterek, "Saldırgan ülkenin temsilcisine şunu söylemek istiyorum. Şu anda Ukrayna şehirlerindeki genel uyarıyı biliyor musunuz? 'Dikkat, dikkat! Hava saldırısı' Lütfen fotoğraflara bakın, neler oluyor görün! Sabah akşam bombalanıyor şehirlerimiz. Rusya saldırganlık konusunda kararlı. Üstelik ilk planları başarısız oldu. Herkes de farkında başarısız olduğunu. Bu başarısızlık, Rus liderliğinin yerleşim yerlerine ağır bombardıman emri vermesine yol açtı. Bu çok endişe verici. Çünkü Rus başkan nükleer şantaja başvurmaya karar verdi. Dünya bu tehdidi ciddiye almak zorunda. Ukrayna'da en az 16 çocuk öldürüldü. Bombalı saldırılar nedeniyle hastaneler hizmet veremiyor. Bebekler sığınaklarda dünyaya geliyor" ifadelerini kullandı.

SİVİLLER CEPHEDE

Kimi eşorfmanı, kimi dağ montu, kimi tenis ayakkabısıyla savaşıyor. Ukrayna’da 2014’teki Rus saldırısından sonra kurulan sivillerden oluşan Bölgesel Savunma Kuvvetleri şehir savunmasında beklenmedik ölçüde başarılı oldu. Sivil birlikler Kiev’de hükümet binaları ile Dnipro Nehri üzerindeki köprülere barikatlar, mevziler kurarak üstünlüğü ele geçirdi. Sarı pazubentleriyle fark edilen gönüllüler, kente sızan küçük Rus birliklerini imha etti. Kiev’de birçok spor salonu, silah altına alınmak istenen gönüllülerin oluşturduğu uzun kuyruklara sahne oluyor. Burada görevli subaylar tarafından hızlı bir silah eğitimden geçirilen gönüllüler 10’ar kişilik takımlar halinde ve aralarından bir kişiyi takım komutanı seçerek sokaklara mevzileniyor. Düşmanın yönünü şaşırtmak için şehirdeki sokak tabelalarını indiriyorlar. Birçoğu “Kaçacak yer yok, saklanmanın anlamı kalmadı” diyor. Devlet molotof kokteyli yapımını anlatan bir rehber yayınladı. Kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce gönüllü, molotof kokteyli yapmaya başladı.

Binlerce Ukraynalı sivil, elde silah sokakta nöbet tutuyor. 2014’te Rusya’nın Kırım’ı işgali sonrası kurulan gönüllü birlikler arasında kolu-bacağı olmayan engelliler bile var.

İNTERNETİ AÇTIRDI

Rus işgali nedeniyle internet sorunu yaşanan Ukrayna’da hükümetin çağrısına ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk koştu. Musk, şirketi SpaceX’in Starlink uydusunun Ukrayna üzerinde aktif hale getirildiğini, bu sayede hızlı ve bedava internet sağlanacağını duyurdu. Musk “Daha çok terminal yolda” dedi. YouTube da Ukrayna’nın isteğiyle Rus kanallarına erişimi kısıtladı.

HARKOV SAVAŞI

İngilizlerin yolladığı NLAW omuzdan atılan füzeler ile Amerikan Javelin tanksavar füzeleri, Rus zırhlılarına ağır kayıp verdirdi.

Kiev’de duraksayan Rusya, dün ülkenin 1.4 milyon nüfuslu ikinci büyük kenti Harkov’a girmeye çalıştı. Sokak çatışmalarının yaşandığı Harkov’da ilerleyen Rus ‘Z’ işaretli en az 6 Tigr-M zırhlısına Ukraynalılar roket attı, Rus araçları yandı. Çatışmalarda ölen sivil sayısı 352’ye çıktı. Rusya hava alanları ve yakıt tesislerini de hedef aldı. Harkov’da doğalgaz boru hattı, diğeri Kiev’de Vasilkov üssündeki petrol deposu havaya uçuruldu. Ukrayna, 4 bin 300 Rus askerinin öldüğünü, 200 askerin rehin düştüğünü, 146 Rus tankının vurulduğunu öne sürdü.

SINIRDA 70 SAAT

BM Mülteciler Ajansı, çatışmalardan kaçan 368 bin Ukraynalı’nın komşu ülkelere sığındığını, sayının 4 milyonu bulabileceğini açıkladı. Polonya sınır muhafızları, yalnızca dün Ukrayna’dan Polonya’ya rekor sayıda 77 bin insan geçişi olduğunu belirterek, savaşın başından beri Polonya’ya geçen kişi sayısının 187 bini aştığını ifade etti.

Ukraynalılar sınır komşuları Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova’ya sığınıyor. AB yetkilileri Polonya’da sınırı geçmek için insanların 70 saat, Slovakya’ya girmek içinse 7 saat beklediklerini belirterek, hafta sonu 5 geçici göçmen kampının inşasına başlandığını açıkladı. Acil battaniye, gıda, çadır, tıbbi ekipman ihtiyacı var.

HAVA SAHALARI RUSYA’YA KAPANDI

Çok sayıda ülke tepki olarak hava sahasını Rusya’ya kapadı. Kanada, Belçika, Danimarka, Fransa, İzlanda, Portekiz, İtalya ve Hollanda, benzer karar alan bir düzine Avrupa ülkesine katıldı. Almanya, insani uçuşlar hariç Rus uçaklarına önümüzdeki üç ay boyunca hava sahasını yasakladı. Hollanda’dan ise “Hava sahamızda gereksiz ve vahşi şiddet uygulayan bir rejime yer yok” denildi.

SWIFT DARBESİ

İşgalin ilk gününde Rusya’ya yaptırımlara dahil edilmeyen SWIFT hamlesi önceki gece geldi. ABD, Fransa, Kanada, İtalya, İngiltere, Avrupa Komisyonu ve Almanya; Rus bankalarını dünya çapında ödeme ağı olan SWIFT’ten çıkarmayı kabul etti. Buna göre; halihazırda yaptırım uygulanan tüm Rus bankaları ve gerekirse diğer Rus bankaları, SWIFT’in dışında tutulacak.









