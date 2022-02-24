Rusya Ukrayna savaşında ilk saatler geride kalırken, Ukrayna’dan ölü ve yaralı haberleri gelmeye başladı. Bununla birlikte Rus ordusunun da kayıplar yaşadığı belirtiliyor. Diğer yandan Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgeye dışarıdan bir müdahale olması durumunda misilleme yapacaklarını açıkladı. Karadeniz kıyısında yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Türkiye’nin Rusya Ukrayna savaşına karşı nasıl bir tavır sergileyeceği de pek çok kişi tarafından merak ediliyordu.

RUSYA’NIN SAVAŞ KARARINA TÜRKİYE NE DİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askerî harekâtın kabul edilemez olduğunu ve reddettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler içinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna’nın bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı, samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy’e de tekrar ifade ettim. Kendi vatandaşlarımız ile bölgedeki Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Derin tarihî bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.”









“Ukrayna'daki herkesin can güvenliği sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Derin dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Dün Putin'le olan görüşmemizde de bunları ifade etmiştim.” şeklinde konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarından "mevcut aşamada" evlerinde ya da güvenli bir yerde kalmalarını ve seyahatten kaçınmalarını istedi.

"Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" diyen Bakanlık, çeşitli kentler için irtibat telefon numaraları paylaştı: