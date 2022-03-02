Ekonomi Rusya - Ukrayna savaşının Türkiye’ye etkisi...Bakan Muş'tan açıklamalar

Rusya - Ukrayna savaşının Türkiye’ye etkisi...Bakan Muş'tan açıklamalar

Ekonomi

Rusya - Ukrayna savaşının Türkiye’ye etkisi...Bakan Muş'tan açıklamalar

Rusya- Ukrayna savaşının Türkiye’ye etkisine ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Her iki ticaret ortağını da kaybetmeden süreci atlatmak için gereken adımları atmaya devam edeceğiz' dedi.

02 Mart 2022, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Rusya- Ukrayna savaşının Türkiye’ye etkisine ilişkin konuştu. Bakan, 'Her iki ticaret ortağını da kaybetmeden süreci atlatmak için gereken adımları atmaya devam edeceğiz' açıklaması yaptı.

Hem Rusya hem de Ukrayna için '' Türkiye’nin önemli ticaret partnerleri'' dedi. Ardından savaşın Türkiye’ye yansımalarına getirdi sözü. Ticaret güzergahları ile Ukrayna’da kalan Türk tırları için atılan ve atılacak adımları sıraladı.



Bakan bu değerlendirmeleri ihracat rakamları için çıktığı kürsüde yaptı sonra rakamları açıkladı.

İthalat ise 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşti Şubat ayında dış ticaret hacmi, geçtiğimiz yıla göre %36,4 artışla 48 milyar dolara yükseldi.

Enerji ithalatı 8 milyar dolar oldu. Yine şubat ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç %95,4 olarak kaydedildi.

Şubat'ta en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, İngiltere olurken en fazla ihracat ise Rusya, Çin ve Almanya’ya gerçekleşti.

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