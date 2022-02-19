Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon yüksek! Çağrılar art arda geliyor

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetlenirken Hollanda başta olmak üzere Almanya ve Fransa vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

ALMANYA

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgaline ilişkin korkular devam ederken Almanya Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüm Alman vatandaşlarına Ukrayna’yı derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. Bakanlık açıklamasının ardından dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Almanya merkezli Lufthansa Havayolu şirketi, 21-28 Şubat tarihleri arasında Kiev uçuşlarının tamamının iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Lufthansa Havayolları, 21-28 Şubat tarihleri arasında Kiev’e ve Kiev’den yapılan tüm uçuşları durdurmuştur" denildi.

FRANSA

Ukrayna ile Rusya arasındaki artan gerginlik nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etme çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasında yayınlanan açıklamada, "Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarında yoğunlaşmasının oluşturduğu gerilim ve ülkenin doğusundaki temas hattı boyunca ateşkes ihlallerinin yeniden canlanması sebebiyle, Ukrayna’ya gidilmemesi tavsiye ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Ukrayna’nın Harkov, Luhansk, Dnipro ve Donetsk bölgelerindeki Fransız vatandaşlarının önlem olarak bu bölgeleri gecikmeden terk etmelerini tavsiye ediyoruz. Ukrayna’da kalan tüm Fransız vatandaşlarını zorunlu nedenler dışında ülkeyi terk etmeye çağırıyoruz. Ukrayna’ya yapılacak tüm seyahatlerin de ertelenmesini öneriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda merkezli KLM havayolu şirketi de Ukrayna’daki havayolu trafiğini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.



