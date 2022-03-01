Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 6'ncı güne girildi. Rusya'ya karşı tüm gücüyle savaşan Ukrayna, kayıplar vermeye devam ederken işgal Putin'in umduğundan daha zor ilerliyor. Son olarak nükleer güç kullanımına izin veren Putin'in yasaklı olan silahları kullandığı öne sürüldü. Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi, Rusya'nın Ukrayna işgalinde Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını açıkladı. Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, ülkesi 'acımasız bir savaşa' direnirken ABD Kongresi üyelerinden daha fazla yardım istedi. Markarova yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın Ukrayna'ya vermeye çalıştığı yıkım büyük. Bugün Cenevre sözleşmesi tarafından yasaklanmış olan vakum bombasını kullandılar. Rusya bu konuda ağır bedeller ödemeli' dedi.

KORKULAN OLDU

Rusya'nın savaşta vakum bombası olarak da bilinen termobarik roketleri devreye sokabileceği savaşın ilk gününden beri endişe edilen konulardan biriydi. Moskova'nın daha önce Çeçenistan ve Suriye'de kullandığı vakum bombaları nükleer olmayan en güçlü silahlar arasında sayılıyor. Rusya'nın Tos-1 çok namlulu roketatar sistemini Ukrayna sınırına taşıdığı görüntülerle kanıtlanmıştı ancak kullanılıp kullanılmadığı henüz bilinmiyordu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki vakum bombası iddiaları için "Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur." dedi.

HASTANE VE ANAOKULUNA MİSKET BOMBASI

İki uluslararası insani yardım kuruluşuna göre, Rus askeri güçleri, en az iki sivil hedefe karşı birçok ülke tarafından yasaklanan misket bombalarını kullandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Vuhledar kentindeki bir hastane, Uluslararası Af Örgütü'nün bildirdiğine göre de Okhtyrka kentindeki anaokulu misket bombalarının hedefi oldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü silah direktörü Stephen Goose yaptığı açıklamada, "Rus güçleri misket bombası kullanmayı bırakmalı ve ayrım gözetmeksizin öldüren ve sakat bırakan silahlarla yasa dışı saldırılara son vermeli" dedi.







