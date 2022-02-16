Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırındaki bazı tatbikatların bittiğini, askerlerin kışlaya dönmeye başladığını duyurdu. Belarus’taki tatbikatın ise 20 Şubat’ta sona erdirilmesi planlanıyor. Rusya’dan gelen açıklama Batı’yı tatmin etmedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, henüz geri çekilme yönünde bir işaret görmediklerini söyledi. Batı medyasında, istihbarat kaynaklarına dayandırılan ve Ukrayna’nın her an işgal edilebileceğine dair senaryolar yer almaya devam etti.

DONBAS VURGUSU

Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulunan Rus lider Vladimir Putin ise Batı’dan talep ettikleri güvencelerin karşılanmadığını ancak müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını söyledi. “Avrupa’da savaş istemiyoruz” diyen Putin, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki sorunların çözüme kavuşması gerektiğini ifade etti. Putin, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin ertelenmesinin bir şey değiştirmeyeceğini, bunu şimdi çözmek istediklerini dile getirdi.

RUSYA’DAN AYRILIKÇILARA BAĞIMSIZLIK DESTEĞİ

Rusya Komünist Partisi; Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta yer alan, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız cumhuriyetler olarak tanınması için Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’ya tasarı sundu. Duma tasarıyı onayladı. Putin’in onaylaması durumunda Rusya; Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni resmen tanımış olacak.

‘SALDIRI RİSKİ HÂLÂ VAR’

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadıklarını belirten Biden, “Hâlâ Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı ihtimali var” dedi.

ABD’nin NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayan Biden, Rusya ile çatışmak istemediklerini, ancak her türlü olasılığa hazır olduklarını söyledi.

‘İŞGAL İDDİALARI BİLGİ TERÖRÜ’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine dair Batı medyasında yer alan söylentileri ‘bilgi terörü’ olarak nitelendirdi. Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliği için ise Lavrov, “Tatbikatları; kimin ne düşündüğüne, nasıl histeri veya gerçek bir bilgi terörü oluşturduğuna bakmadan gerçekleştiriyoruz” dedi.









ALMANYA’YA ENERJİ GÜVENCESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u ağırladı. “Avrupa’da barışçıl kalkınmayı sağlamak istiyoruz” diyen Scholz, Rus doğalgazının Avrupa’da doğalgaz geçişinin önemine değindi.

Güvenilir bir enerji tedarikçisi olduklarını kaydeden Putin ise onlarca yıldır Rus gazında hiçbir kesinti olmadığını vurguladı. Fransa lideri Emmanuel Macron gibi Scholz’un da PCR testi yaptırmadığı belirtildi. Bu nedenle görüşme Macron’la olduğu gibi sosyal mesafeye uygun bir masada yapıldı.

PUTİN: ÇAĞRIMIZ GÖZ ARDI EDİLDİ

Putin, 'NATO'nun doğaya doğru yayılmaması konusundaki beklentimizi kendisine ilettik' dedi ve şu ifadeleri kullandı;

NATO anlaşması yeni ortakları kabul etmek zorunda olduğunuzu söylemiyor. Rusya'nın talepleri NATO ve diğer partiler tarafından karşılanmadı. Görüşmemi gereken bazı fikirler var biz de bazı önerilerde bulunduk.

'Ukrayna'nın coğrafi entegrasyonunun müzakerelerle ortaya konması çağrımız da göz ardı edildi' diyen Putin, Doğu Ukrayna için özel statü talepleri olduğunun altını çizdi.

Görüşme öncesi yapılan açıklamalarda Putin, "Maalesef zamanımızın önemli bir bölümünü Avrupa'daki durum ve güvenlikle ilgili konulara ayıracağız" dedi. Alman lider ise "Artık Avrupa'daki zor durum hakkında konuşmamız gerektiği açık" demişti.

‘GÖRMEDEN İNANMAYIZ’

Moskova’dan sürekli çelişkili sözler duyduklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rus askerlerin sınırdan çekildiği yönündeki açıklamalar için de “Buna duyunca değil, görünce inanacağız. Askerlerin çekildiğini gördüğümüzde, gerilimin düştüğüne inanacağız” diye konuştu. Kuleba; Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıları tanıması durumunda ise Minsk anlaşmalarından çıkmış olacağını söyledi.

KORKUTAN FÜZELER

Ukrayna krizinde bir yumuşama beklenirken Rus ordusu Akdeniz ve Barents Denizi'nde yeni bir gövde gösterisine girişeceğini duyurdu.

Salı günü akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yanında savaş uçaklarıyla birlikte Suriye'ye uçtu. Şoygu, Eylül 2015'ten bu yana destekledikleri Beşar Esad'la başkent Şam'da bir araya geldi.

Rus ordusu, Akdeniz'deki deniz tatbikatı için Hmeymim hava üssüne nükleer başlık da taşıyabilen uzun menzilli Tu-22M3 bombardıman uçakları indirdi. Şoygu'nun ziyaret ettiği Hmeymim'de, bir başka Rus uçağındaki füze dikkat çekiciydi.

Rusya, Kinjal hipersonik füzelerin yüklendiği MiG-31 jetleri de Suriye'deki üste ulaştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Şoygu'yu generalleriyle hipersonik füzenin önünde sohbet ederken gösteren bir fotoğraf servis etti.

2 bin kilometre menzili bulunan hipersonik füze Kinjal, ilk kez Doğu Akdeniz'e sevk edildi. Rusya'nın Akdeniz'deki deniz tatbikatını ne zaman başlatacağı şimdilik bilinmiyor.

Rusya geçtiğimiz yıl yine tatbikatlar için Tu-22m3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını Suriye'ye göndermişti.

TÜM AVRUPA BAŞKENTLERİNİ VURABİLİR

Rusya uzmanları, ayrıca söz konusu Kinjal hipersonik füzelerinin ilk kez Avrupa'daki Rus toprağı Kaliningrad'a gönderildiğini belirtiyor. Hipersonik füze, Londra'dan Paris ve Roma'ya tüm Avrupa başkentlerini vurma kapasitesine sahip.

Savaş uçaklarından fırlatılan hipersonik füze Kinjal, Mayıs 2018'de dünyaya tanıtılmıştı. Rus yapımı MiG-31 savaş uçağı, aşırı ağır füzelerin taşınması için yenilendi.



