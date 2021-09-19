Bilim & Teknoloji Rusya, uzayda film çekmeye hazırlanıyor

Rusya, uzayda film çekmeye hazırlanıyor

Bilim & Teknoloji

Rusya, uzayda film çekmeye hazırlanıyor

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda “Vyzov” isimli ilk uzay filmini çekmeye hazırlanıyor.

19 Eylül 2021, Pazar 14:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ile Pervyi Kanal’ın ortak projesi kapsamında çekilecek film için özel eğitim alan ekip, uzay yolculuğu öncesi son hazırlıklarını tamamlamak üzere Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ne geldi.

Vyzov” adının verildiği ilk uzay filminin yönetmen koltuğunda oturacak Klim Şipenko ile oyuncu Yuliya Peresild, astronot Anton Şkaplerov’un eşliğinde 5 Ekim’de Soyuz MS-19 uzay aracıyla uzaya gönderilecek.

Rusya’daki Yuri Gagarin Astronot Hazırlama Merkezi’nde özel eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Şipenko ile Peresild, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 12 gün kalacak.

Ekibin 17 Ekim’de astronot Oleg Noviskyi başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracıyla Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

ROSCOSCMOS daha önce yaptığı açıklamada, 5 Ekim’de Baykonur Uzay Üssü’nde düzenlenecek fırlatma töreni için Elon Musk, Richard Branson ve Jeff Bezos gibi isimlere davetiye gönderdiklerini bildirmişti.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
İnternetten alışverişte 'Hesaplı' taktikler
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?