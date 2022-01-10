Kazakistan’da düzenlenen protestoların ardından Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barışı koruma kuvvetlerinin faaliyetleri başladı. Kazakistan’da bulunan Rus vatandaşları, askeri nakliye uçaklarıyla tahliye edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “1461 Rus vatandaşı askeri nakliye uçakları ile Kazakistan'dan Rusya'ya nakledildi. 1422 kişi Moskova'ya, 14 vatandaş Yekaterinburg'a geldi. 25 Rus turist de ülkeye döndü” denildi.

TOKAYEV, ÜLKEDEKİ DURUMA İLİŞKİN TOPLANTI DÜZENLEDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki son gelişmelere ilişkin içişleri ve savunma bakan vekilleriyle toplantı düzenledi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Almatı kentinde 207 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı, kolluk kuvvetlerinin ve silahlı kuvvetlerin ülkedeki durumu daha da istikrara kavuşturmak için aktif önlemler aldığı konusunda bilgilendirildi. Yerleşim birimlerini çevresinde denetimi sağlamak için 93 kontrol noktası kuruldu” ifadelerine yer verildi.