Rusya ve Belarus, Ukrayna sınırında tatbikat başlattı

Ukrayna sınırındaki gelişmeler nedeniyle Rusya-Avrupa arasındaki gerilimin zirveye ulaştığı dönemde Rusya ve Belarus'un planladığı dev tatbikat bugün başladı. Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, dün birlikleri denetlemek için dün Belarus'a gitti. 20 Şubat'a kadar devam edecek tatbikat Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde gerçekleşecek.

Moskova gerçekleşecek tatbikat için Belarus'a 30.000 asker, S-400 füze sistemi ve çok sayıda savaş uçağı sevk etti. Uydu görüntüleri söz konusu donanımın çoğunun Ukrayna sınırına yakın yerlere taşındığını gösteriyor.Söz konusu tatbikat, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı binlerce askerle başlayan gerilime tuz biber oldu. Tüm dünya endişeli bir şekilde bölgedeki son gelişmeleri takip ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Rus birliklerinin 20 Şubat'ta, tatbikat biter bitmez Belarus'tan ayrılacağını söyledi.







