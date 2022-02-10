Dünya Rusya ve Belarus, Ukrayna sınırında tatbikat başlattı

Rusya ve Belarus, Ukrayna sınırında tatbikat başlattı

Dünya

Rusya ve Belarus, Ukrayna sınırında tatbikat başlattı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine yönelik korkular devam ederken, Rusya ve Belarus bugün Ukrayna'nın burnunun dibinde dev bir tatbikata başladı. Belarus olası bir Ukrayna işgalinde Rusya'ya yeni bir cephe açarken aynı zamanda da dev tatbikatla Putin'e olan desteğini tüm dünyaya duyurmuş oldu.

10 Şubat 2022, Perşembe 13:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ukrayna sınırındaki gelişmeler nedeniyle Rusya-Avrupa arasındaki gerilimin zirveye ulaştığı dönemde Rusya ve Belarus'un planladığı dev tatbikat bugün başladı. Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, dün birlikleri denetlemek için dün Belarus'a gitti. 20 Şubat'a kadar devam edecek tatbikat Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde gerçekleşecek.

Moskova gerçekleşecek tatbikat için Belarus'a 30.000 asker, S-400 füze sistemi ve çok sayıda savaş uçağı sevk etti. Uydu görüntüleri söz konusu donanımın çoğunun Ukrayna sınırına yakın yerlere taşındığını gösteriyor.Söz konusu tatbikat, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı binlerce askerle başlayan gerilime tuz biber oldu. Tüm dünya endişeli bir şekilde bölgedeki son gelişmeleri takip ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Rus birliklerinin 20 Şubat'ta, tatbikat biter bitmez Belarus'tan ayrılacağını söyledi.


İlgili Haberler
Rusya ile İngiltere arasında 'benzeri görülmemiş' görüşme


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
İndirimler aşka geldi
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rusya ile İngiltere arasında 'benzeri görülmemiş' görüşme