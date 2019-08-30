  • Haberler
  • Dünya
  • Rusya, yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı

Rusya, yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Vyshny Volochek Hücumbotu'yla gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerinin görüntüsünü yayınladı.

30 Ağustos 2019, Cuma 11:39 Son Güncelleme:
A A
Rusya, yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, füzenin ilk denemesinin, Rusya'nın 12 askeri bölgesinden biri olan Güney Askeri Bölgesi'nde (SMD) tatbikat kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Füzenin, 40 deniz mili uzaklıkta bulunan hedefi başarıyla vurduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...