Dünya Rusya'da 14 çocuklu ailede 11 kişi corona virüse yakalandı

Rusya'da 14 çocuklu ailede 11 kişi corona virüse yakalandı

Dünya

Rusya'da 14 çocuklu ailede 11 kişi corona virüse yakalandı

Rusya'da 14 çocuklu Oşepkov ailesinde 11 kişinin corona virüs test sonucu pozitif çıktı.

06 Kasım 2020, Cuma 12:09 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Perm şehrinde yaşayan ve 2018 yılında ülkenin "En Çok Çocuklu Ailesi" ödülünü kazanan 14 çocuklu Oşepkov ailesinin 11 ferdinde corona virüs tespit edildi. Oşepkov ailesinde ilk olarak anne ve babanın kaptığı corona virüs daha sonra 11 çocuğa sıçradı. Koku ve tat alma duyularını kaybeden Oşepkov'un durumu sağlık merkezini aradı. Eve gelen filyasyon ekibinin tüm aile bireylerine test yaptığı, 14 çocuklu aileden 11 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

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Oşepkov ailesi, Rus medyasına yaptığı açıklamada, tüm çocuklar için test maliyetinin 40 bin ruble ( yaklaşık 4 bin 500 TL) olduğunu belirtti. Oşepkov ailesi, tüm ailenin karantinaya alındığı kaydederek, vatandaşları hastalığa karşı mücadelede duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

DHA


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