Rusya'da akılalmaz olay! Burnu tıkalı adam nefes almak için kafasını deldi! Rusya'da inanılması güç bir olay yaşandı. Başından bıçakla yaralanan bir adam hakkında ihbar alan polis, hastaneye gittiğinde şoke oldu. Burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamayan adam, 'Burnumdan nefes alamıyordum. Nefes alabilmek için başımı deldim' dedi.