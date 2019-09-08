Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da 45 numaralı seçim noktasında 3 animatörün kostümleri ile oy kullanması tartışmalara neden oldu. Zebra, at ve eşek kostümlü 3 kişi, doğrudan polisin ve seçim görevlilerinin de hazır bulunduğu sandığa giderek kimliklerini görevlilere verdi.

Sandık görevlileri animatörleri protestocu zannederken, animasyon ekibi görev nedeniyle kostümlü olduklarını belirtti. Ardından kabine giren 3 animatör, pusulalarına mühür vurduktan sonra sandığa oylarını attı.

GÖREVLİLER YÜZLERİNİ GÖRMEDİ

Görevliler, oy kullanma işlemi sırasında kostümlü ekibin yüzünü görmedi. Bu görüntüler sosyal medyaya düşünce seçim görevlilerinin dikkatsizliği eleştiri konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları tam kimlik tespiti yapılmadan oy kullandırılmasının hata olduğunu dile getirdi.

İHA