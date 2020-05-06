Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın corona virüse (COVID-19) yakalandığı bildirildi.TASS haber ajansı, Lyubimova'nın hafif belirtiler gösterdiğini, online toplantılara katılarak çalışmaya devam ettiğini bildiriyor.

İran

İran'da corona virüse yakalananların sayısı 100 bini geçti. Tahran yönetimi, son 24 saatte 1680 testin daha pozitif çıktığını bildiriyor. Toplam vakanın 101 bin 650'ye yükseldiği ülkede, can kayıpları ise 78 artarak 6 bin 418 oldu.

AIRBNB rezervasyonları yükselişe geçti

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre ise, ev kiralama ve konaklama uygulaması Airbnb'ye Avrupa'dan olan talep yeniden artışa geçti.

Airbnb CEO'su Brian Chesky gazeteye verdiği bilgide, Danimarka ve Hollanda başta olmak üzere Norveç, Avusturya, İsveç ve İsviçre'de iç talebin artmaya başladığını belirtti. Chesky "Talepteki artış iki haftaki tahminlerimizin bile ötesinde. Ancak bu durum geçici mi kalıcı mı kimse bilmiyor" dedi.

Airbnb Salı günü yaptığı açıklamada 7 bin 500 çalışanından 1900'ünü salgın nedeniyle işten çıkarmak zorunda kalacağını açıklamıştı.

12.25 : Corona virüsün en çok yayıldığı ülkelerde nüfusa oranla en fazla ölümün gerçekleştiği Belçika'da, bir günde 229 kişi daha yaşamını yitirdi.

Belçika'da Covid-19 şimdiye kadar 8 bin 339 can aldı. Ülkedeki vakalara son 24 saatte 272 pozitif test daha eklendi ve corona virüse yakalananların sayısı 50 bin 781'e ulaştı. Gelecek hafta normalleşme adımlarını atmaya hazırlanan Belçika'da, yerel basın alışveriş günlerinin doğum tarihlerine göre bölünebileceğini bildiriyor. Avrupa ülkesinde 18 Mayıs'ta okullar kademeli olarak açılacak ancak plana karşı çıkan bazı veliler imza kampanyası başlattı. Kampanyaya şimdiye kadar 75 bin imza atıldı.

İspanya'da can kaynı 3 gün sonra arttı

İspanya'da can kaybı üç günün ardından yeniden 200'ü aştı, son 24 saatte 244 ölüm kayıtlara geçti. Ölü sayısının 25 bin 857'ye çıktığı ülkedeki vakalar ise, 996 artışla 220 bin 325'e yükseldi. Avrupa ülkesinde Pazar ve Pazartesi günleri 164, Salı günü ise 185 ölüm açıklanmıştı.

Corona virüs salgınını durduran Güney Kore'de, son üç günde yurt içi kaynaklı vaka görülmedi.

Seul yönetimi, son 24 saatte tespit edilen yurt dışı kaynaklı iki vakanın aynı zamanda son iki ayın en düşük sayısı olduğunu bildiriyor.

Güney Kore'deki can kayıpları ise bir artışla 255 oldu. Ülkede okullar gelecek haftadan itibaren kademeli olarak açılacak ancak uzmanlar, ikinci bir corona virüs dalgası uyarısında bulunuyor.

Halihazırda ABD ve Rusya ile corona virüs salgınının yeni merkez üssü haline gelen Brezilya'da, bir günde 633 kişi hayatını kaybetti. Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun karantinaya karşı savaş verdiği ülkede, can kayıpları 7 bin 921'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının ise 9 bin 493 artışla 114 bin 715'e çıktığını açıkladı.

Yaklaşık 210 milyon insanın yaşadığı Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya, Latin Amerika'da salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Rusya kavruluyor

Rusya'da günlük vaka sayıları 10 binin altına düşmüyor. Son 24 saatte 10 bin 559 test pozitif sonuçlandı, böylece dört gün üst üste 10 binin üzerinde vaka ortaya çıkmış oldu. Rusya'daki toplam vaka sayısı ise 165 bin 929 oldu, can kayıpları 86 artışla 1537'ye çıktı. Salgının merkez üssünün başkent Moskova olduğu ülkede, 85 bini aşkın test pozitif sonuç verdi. Savunma Bakanlığı ise, ordu bünyesinde tespit edilen vakaların 91 artışla 1475'e ulaştığını duyurdu.

9 Mayıs Zafer Bayramı törenlerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinler 11 Mayıs'a kadar sürecek.

Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, yardımcısı ve Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’daki bazı milletvekilleri corona virüse yakalandı.

Hubei'de okullar açıldı

Corona virüs salgınının başlangıç yeri olan Wuhan'ın başkenti olduğu Hubei eyaletinde okullar yeniden açılıyor. Bu yıl büyük sınavlara girecek olan dokuzuncu ve 12. sınıflar, okullara geri döndü. Okula dönen öğrencilerin corona virüs testi yaptırmış olmaları zorunluluğu bulunuyor. Okullarda öğrencilerin sosyal mesafe kurallarını uygulayabilmeleri için düzenlemeler yapıldı. Okul girişlerinde öğrencilere ateş kontrolü yapılıyor. Kantinlerde de öğrenilerin yemek yiyeceği alanlar bölmelere ayrıldı. Okullar Aralık ayında başlayan salgından bu yana kapalıydı.

Öte yandan Çin Devlet ajansı Şinhua, 32 gündür eyalette hiç yeni corona virüs vakası tespit edilmediğini duyurdu.







