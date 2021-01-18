Dünya Rusya’da bugün toplu koronavirüs aşılaması başlıyor

Rusya’da bugün toplu koronavirüs aşılaması başlıyor

Dünya

Rusya’da bugün toplu koronavirüs aşılaması başlıyor

Rusya'da toplu koronavirüs aşılama kampanyası bugün başladı. Ruslar, Sputnik V ve EpiVacCorona olmak üzere iki aşı arasından seçim yapabilecek.

18 Ocak 2021, Pazartesi 13:47 Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Ocak'ta toplu aşılamaya geçilmesi talimatını vermişti. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise, yaklaşık 2,1 milyon koronavirüs aşı dozunun, Ocak ayında dağıtımının yapılacağını açıklamıştı.

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Bugün, Rusya'da toplu koronavirüs aşılama kampanyası başladığı açıklandı. Şu ana kadar Rusya'da iki koronavirüs aşısı tescil edildi.

Gamaleya Bilimsel Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V’ koronavirüs aşısı ve Viroloji ve Biyoteknoloji Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ‘EpiVacCorona’ koronavirüs aşısı isteğe göre Ruslara uygulanacak.

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