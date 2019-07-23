Rus TASS haber ajansının haberine göre, Rusya'nın Habarovsk kentindeki "Holdomi" çocuk kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.

Polisin, olay yerinde soruşturma başlattığı belirtildi.

MEDVEDEV: BU DURUM KABUL EDİLEMEZ

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, yaptığı açıklamada, Habarovsk bölgesinde kaç kampta çadırlarda ısıtma sisteminin kullanıldığının tespit edilmesi talimatı vererek, "Bu durum kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

AA