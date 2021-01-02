Dünya Rusya’da corona virüs aşısı olanların sayısı 800 bini aştı

Rusya’da corona virüs aşısı olanların sayısı 800 bini aştı

Dünya

Rusya’da corona virüs aşısı olanların sayısı 800 bini aştı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Bugün 1 buçuk milyondan fazla aşı Rusya’nın tüm gönderilerek aşı merkezlerine teslim edildi. Aşılama çok yoğun bir biçimde sürüyor, aşı olanlar ile ilgili tüm verilere göre yaptıranların sayısı 800 bini aşmış durumda" dedi.

02 Ocak 2021, Cumartesi 21:51 Son Güncelleme:
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Tver bölgesinde salgın hastanelerini inceledi. Hastane heyetleriyle hasta tedavilerini ve hastanelerin yeterliliğini inceleyen Muraşko ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya’nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının halka uygulanmaya devam ettiğini ifade eden Muraşko, "Bugün 1 buçuk milyondan fazla aşı Rusya’nın tüm gönderilerek aşı merkezlerine teslim edildi. Aşılama çok yoğun bir biçimde sürüyor, aşı olanlar ile ilgili tüm verilere göre yaptıranların sayısı 800 bini aşmış durumda" dedi.

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Ülkede Sputnik V aşısı yaptıran herkesin aşı sertifikası alabileceğini söyleyen Muraşko, "Aşı işleminden geçen hastalar, devlet hizmetleri sitesinde kendi hesapları üzerinden korona virüs aşısı yaptırdıklarına dair aşı sertifikası alabilecek" şeklinde konuştu.

İHA

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