Uzun süre ciddi bir corona virüs vakası bildirmeyen Rusya'da, salgın adeta kontrolden çıktı.

Bir önceki gün 9 bin 623 yeni vaka bildiren Rusya, bugün ise son 24 saatte 10 bin 633 testin pozitif çıktığını duyurdu.

Vaka sayısının 134 bini aştığı Rusya'da, yalnızca son bir haftada 50 bini aşkın test pozitif sonuç verdi.

Rusya'da, salgının merkez üssü başkent Moskova. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin ise, corona virüsün şehrin nüfusunun yaklaşık yüzde 2'lik bir bölümüne bulaştığını söyledi.





Bu orana göre, Moskova'da virüsün etkilediği kişi sayısının 250 binden fazla olduğu hesaplanıyor.

Sobyanin kendi blog sayfasında yazdığı yazıda, "Nüfus içerisindeki farklı gruplara yapılan tarama testlerine göre, Moskova'da virüsten etkilenenlerin gerçek sayısının nüfusun yüzde 2'si civarında olduğu görülüyor" dedi.

Moskova'nın nüfusu 12,7 milyon. Ancak gerçek sayının resmi verilerin çok üzerinde olduğu belirtiliyor.









02.00 : Corona virüs salgınının Güney Amerika'daki merkezi Brezilya'da, son 24 saatte 421 yeni ölüm gerçekleşti, 4 bin 970 yeni vaka tespit edildi.

Böylece ölenlerin sayısı 6 bin 750'ye ulaşırken, vaka sayısı ise 96 bine yaklaştı.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Salı günü ülkede kaydedilen rekor düzeydeki ölüm vakaları hakkında basına konuşurken "Ne olmuş yani?", "Üzgünüm. Ne yapmamı istiyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede ilk vaka 26 Şubat'ta teyit edilmiş, Bolsonaro sosyal mesafe kurallarını zayıflatan, salgının ciddiyetini önemsemeyen açıklamalarda bulunmuştu.

İlgili Haberler Kim Jong-un'un ilk hamlesi Güney Kore sınırına ateş açmak oldu



