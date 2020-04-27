27.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Dünya Rusya'da corona virüs vaka sayısı Çin'i geçti

Rusya'da corona virüs vaka sayısı Çin'i geçti

Dünya

Rusya'da corona virüs vaka sayısı Çin'i geçti

Rusya 87 bini aşan Covid-19 vaka sayısı ile corona virüsün ortaya çıktığı Çin'i geçti.

27 Nisan 2020, Pazartesi 11:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya yaptığı son dakika açıklamasında salgında son durum ile ilgili bilgi paylaştı

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 198 yeni vaka tespit edildi, 50 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Çin'i geçti

Ülke genelinde vaka sayısı 87 bin 147 oldu.  Rusya son veriler ile vaka sayısı virüsün çıkış merkezi olan Çin'i geçmiş oldu.

İlgili Haberler
Coronadan ölen hastanın yakınlaları Esra doktora oksijen tüpüyle saldırdı



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Bavulumla denizlerde kaybolacağım bir film istiyorum’
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İtalya salgında ikinci aşamaya geçiyor