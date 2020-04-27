Rusya yaptığı son dakika açıklamasında salgında son durum ile ilgili bilgi paylaştı

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 198 yeni vaka tespit edildi, 50 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Çin'i geçti

Ülke genelinde vaka sayısı 87 bin 147 oldu. Rusya son veriler ile vaka sayısı virüsün çıkış merkezi olan Çin'i geçmiş oldu.

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