Rusya'da corona virüs vaka sayısı Çin'i geçti
Rusya 87 bini aşan Covid-19 vaka sayısı ile corona virüsün ortaya çıktığı Çin'i geçti.
27 Nisan 2020, Pazartesi 11:48 Son Güncelleme:
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Rusya yaptığı son dakika açıklamasında salgında son durum ile ilgili bilgi paylaştı
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 198 yeni vaka tespit edildi, 50 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Çin'i geçti
Ülke genelinde vaka sayısı 87 bin 147 oldu. Rusya son veriler ile vaka sayısı virüsün çıkış merkezi olan Çin'i geçmiş oldu.