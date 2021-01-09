Dünya Rusya'da evlerin üzerine çığ düştü

Rusya'da evlerin üzerine çığ düştü

Dünya

Rusya'da evlerin üzerine çığ düştü

Rusya'da bir kayak merkezine çığ düşmesi sonucu dağ evleri kar altında kaldı.

09 Ocak 2021, Cumartesi 09:53 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Krasnoyarsk şehrindeki bir kayak merkezine çığ düştü. Gora Otdelnaya isimli kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi kar kütlelerinin altında kaldı.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye 200 kişilik kurtarma ekibi ve 8 araç gönderildiğini duyurdu. Çığ altında kalan kişi sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, evlerin bulunduğu 300 metrekarelik alanda arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini aktarırken, çığ altında kalan 2’si çocuk toplam 4 kişilik bir ailenin kurtarıldığını duyurdu.

Aşırı fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü fakat çalışmaların aksamaması için ek kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

İHA


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