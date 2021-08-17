Dünya Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza

Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza

Dünya

Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza

Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi.

17 Ağustos 2021, Salı 20:42 Son Güncelleme:
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyon ruble para cezası verdi.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü Google’a geçen ay toplam 12,5 milyon ruble para cezası verilmişti.

AA

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