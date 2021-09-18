Rusya’da yapılan çevrim içi seçimlerde siber saldırıya uğrandığı belirtildi. Rusya hükümet yetkilileri daha önce de ABD büyükelçisini ülkede 17 ile 19 Eylül arasında yapılacak online seçim için müdahale etmeyi bırakmasını talep etmesi için çağırmıştı.

Rusya Dijital Kalkınma ve İletişim Bakanlığı Rusya’daki çevrimiçi oylama sisteminin 17 Eylül’de ABD, Almanya ve Ukrayna’da kayıtlı IP adreslerinden gelen hizmet reddi (DDoS) saldırılarına maruz kaldığını belirtti. Saldırılar, Rusya’da hem yüz yüze hem de çevrimiçi genel seçim oylamasının başlamasıyla gerçekleşti.

Bakanlık, iki saldırı dalgası olduğunu söyledi: Birincisi seçim izleme sistemini hedef aldı ve yerel saatle sabah 8:00’de başlatıldı, ikincisi oylama doğrulama sistemini hedef aldı ve yerel saatle 10:36’da görüldü.

DDoS saldırılarında, çevrimiçi hizmetleri işleme kapasitelerini aşarak devre dışı bırakmak için kullanılan toplu taleplerin %50’den fazlası ABD IP’lerinden geldi . %25’ten fazlası Alman IP’lerinden ve %5 fazlası Ukrayna’dan geldi. Bakanlık, DDoS saldırılarının arkasındaki diğer kaynakları açıklamadı, ancak kesinlikle organize olduklarını ve Rusya’da seçimlerin yapılmasını engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

Bakanlık açıklamasında, “(Biz) teknik olarak hazırlanmış, hedefli DDoS saldırılarıyla başarılı bir şekilde başa çıktık. Oylama hizmetlerinin işleyişinde herhangi bir bozulma ve aksama olmadı. Kullanıcıların kişisel verileri korunmaya devam etti” denildi.

Aynı zamanda, Moskova’daki seçimleri gözlemlemek için kamu genel merkezi, seçim izleme sisteminin DDoS saldırıları nedeniyle küçük gecikmeler yaşadığını, ancak oylama sonuçlarına hiçbir etkisinin olmadığını ve tüm oyların başarıyla kaydedildiğini vurguladı.

Rusya Soruşturma Komitesi başkanı Alexander Bastrykin, Rus elektronik oylama sisteminin altyapısına yönelik yurt dışından yapılan siber saldırılara ilişkin soruşturma emri verdi.