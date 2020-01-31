Rusya'da bir kauçuk fabrikasında meydana gelen patlamada beş kişi yaşamını yitirdi. Rus medyasına göre, hayatını kaybedenlerden dördü Türk vatandaşı. Oryol bölgesindeki Mtsensk şehrinde kurulu fabrikada yaşanan patlama sonucu beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.. Rus medyasına göre, yaşamını yitirenlerden dördü Türk vatandaşı.

Patlamanın ardından fabrikaya gelen acil durum müdahale ekipleri, enkaz altından bir kadın işçinin cesedini çıkardı. Üç yaralı hastaneye kaldırılırken, ikisinin durumu ağır. Yaralıların vücutlarında ağır yanıklar var. Rus medyasının olay yerinden paylaştığı görüntülerde, kauçuk üreten fabrikanın büyük hasar aldığı görülüyor.



