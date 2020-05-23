Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan rehine krizi sona erdi. Bankaya girerek içeridekileri rehin alan saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu. Moskova Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynak, Sputnik'e kent merkezinde bulunan bir bankada çalışanların rehin alındığına ilişkin olarak istihbarat aldıklarını söyledi. Verilen adreste, Alfa-Bank şubesinin bulunduğu belirlendi.

"Polis olay yerinde" diyen kaynak, saldırganla görüşme başlatıldığını ifade etti. Bankada rehin tutulan kişi sayısının 6 olduğu iddia edilirlen, Alfa-Bank içeride hiçbir çalışanının olmadığını duyurdu. Bu sırada saldırganın bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği iddia edildi. Güvenlik çemberine alınan olay yeri yakınlarındaki tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu ​polis, saat 15:15 sularında saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Moskova polisinden bir kaynak, sanığın sorgusunun başladığını bildirdi.





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