Dünya Rusya'da şelalede oluşan buz sarkıtları can aldı

Rusya'da şelalede oluşan buz sarkıtları can aldı

Dünya

Rusya'da şelalede oluşan buz sarkıtları can aldı

Rusya'da donan şelalede oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları can aldı. Buz sarkıtlarının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

08 Ocak 2021, Cuma 09:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Rusya'da 7 turistin doğa gezisi kabusa döndü. Ülkenin gözde mekanlarından biri olan Vilyuchinsky şelalesi soğuk hava nedeniyle dondu. 130 metrelik şelalede oluşan buz sarkıtları, 7 kişilik turistin üzerine düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Olay yerine kurtarma ekipleri, sağlık görevlilerinin bulunduğu Mi-8 tipi helikopteri sevk edildi. Rusya Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Talihsiz bir kaza sonucu bir kişi öldü, diğer turist kafilesi şelaleden kurtarıldı. Dört kişi ise buzun altından kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştır" ifadelerine yer verildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. 

DHA


İlgili Haberler
Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bir bilenden ABD analizi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kölecilerin bayrağıyla Senato’ya baskın...
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Trump’ın azledilmesi çağrısı