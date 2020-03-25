Dünya Rusya'da şiddetli deprem!

Rusya'da şiddetli deprem!

Dünya

Rusya'da şiddetli deprem!

Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları’nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.

25 Mart 2020, Çarşamba 08:46 Son Güncelleme:
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları’na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.

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