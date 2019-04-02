Rusya'da şiddetli patlama

Rusya'nın St.Petersburg kentinde bir askeri akademi binasında patlama meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi

02 Nisan 2019, Salı 14:56 Son Güncelleme:
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Rusya'da şiddetli patlama

St. Petersburg kentinde bulunan Mojayskiy Askeri Uzay Akademisi’nde patlama meydana geldi.

Ria Novosti ajansı, bölgenin askeri yetkilisine dayandırarak verdiği haberinde, patlamada 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

İlk bilgilere göre, ikinci kattaki eğitim sınıfında bir mayının patladığı düşünülüyor. Olay sonucunda birinci ve ikinci katlar arasındaki merdivenin çöktüğü ve yaklaşık 20 kişinin mahsur kaldığı açıklandı.

Binanın diğer alanlarından öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi.

DHA

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