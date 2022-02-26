Rusya'da sosyal medyaya erişim engeli!
Rusya'da Moskova başta olmak üzere çok sayıda kentte sosyal medyaya erişim sağlanamıyor.
26 Şubat 2022, Cumartesi 17:27 Son Güncelleme:
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Rusya'da bugün sabah saatlerinden itibaren sosyal medyaya erişim sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle Twitter'a erişilemezken, kısıtlamaların birden fazla sağlayıcıda geçerli olduğu aktarılıyor.
Kısıtlamaların Rus makamları ile sosyal medya platformlarının, Ukrayna ile olan krizle ilgili olarak platform kuralları konusunda anlaşmazlığa düşmesiyle ortaya çıktığı aktarılıyor. Sosyal medya kullanıcıları zaman zaman Instagram ve Facebook'a da erişmekte zorluk yaşadıklarını belirtiyor.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada, sosyal medya sitesi Facebook’a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.
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