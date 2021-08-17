Rusya'da uçak düştü
Rusya’da İl-112V tipi askeri nakliye uçağının eğitim uçuşu sırasında Moskova bölgesinde düştüğü bildirildi.
17 Ağustos 2021, Salı 13:08 Son Güncelleme:
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Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, İl-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi.
Kazanın eğitim uçuşu esnasında meydana geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.
Kazada ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
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