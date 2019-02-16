Rusya'da üniversite binası çöktü

Rusya´nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü

16 Şubat 2019, Cumartesi 20:57 Son Güncelleme:
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Rusya'da üniversite binası çöktü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Bilgi Teknolojisi, Mekanik ve Optik Üniversitesi binası 5’inci katından 2’inci katına kadar çöktü.

ÇÖKMENİN SEBEBİ...

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın basın servisi tarafından yapılan açıklamada, çökme sebebinin bina onarımı sırasında hatalı bir işlem yapılması sonucu yaşandığı tahmin edildiği aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda ölen, yaralananın veya mahsur kalan kimsenin bulunmadığını duyurdu.

Açıklamada binanın beşinci katının, ikinci kata kadar çöktüğü; binadaki 60 kişinin ise mahsur kalma riski yaşamadan çıkarıldıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



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