Veteriner, ölmek üzere olan köpeği tedavi etmedi

Veteriner, ölmek üzere olan köpeği tedavi etmedi Rusya'da bir veteriner, otomobilin çarptığı köpeği, yanında veterinerlik pasaportu olmadığı gerekçesiyle tedavi etmedi. Yaralı köpek, veteriner kliniğinin kapısında can verdi. O anlar, görgü tanığının kamerasına yansıdı