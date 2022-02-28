Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali sonrası Rusya’da otomotiv fabrikası bulunan veya bu ülkelerden tedarik parçası alan şirketler üretime ara vermeye başladı.

Fransız üretici Renault, 28 Şubat-5 Mart arasında ‘transit ülkelerde artan sınır kontrolleri’ nedeniyle Moskova’daki fabrikasında üretime ara vereceğini açıkladı. Alman üretici Volkswagen ise tedarik sıkıntıları nedeniyle Doğu Almanya’daki Zwickau ve Dresden fabrikalarındaki faaliyetlerini mart ayı başında durduracak. Konuya dair açıklama yapan bir VW yetkilisi, sıkıntının Ukrayna’da üretilen elektrik kablo setleri başta olmak üzere diğer tedarik parçalarının sağlanamamasından kaynaklandığını açıkladı. İşgal nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalan şirketler arasında Finlandiyalı lastik üreticisi Nokian Tyres da var. Şirket, yaptırımlara hazırlanmak için Rusya’daki kritik ürün gruplarını Finlandiya ve ABD’ye kaydırmayı bile planlıyor.

RENAULT VE HYUNDAI

Rusya’da Renault, Hyundai, Volkswagen, Stellantis ve Toyota’ya ait otomotiv fabrikaları bulunuyor. Fransa’dan sonra en büyük ikinci pazarı olan Rusya’da üretim gerçekleştiren Renault, ülkenin araç üretiminin yüzde 39.5’ini oluşturuyor. Şirketin gelirlerinin yüzde 8’lik kısmı da Rusya’dan geliyor. Renault’u yüzde 27.2’yle Güney Koreli Hyundai izliyor. Araştırma firması IHS Markit’e göre Alman Otomobil üreticisi Volkswagen yüzde 12.2’lik bir paya sahipken, Toyota yüzde 5.5’lik paya sahip. Stellantis ise Rusya otomotiv üretiminin yüzde 1.6’sını temsil ediyor. Öte yandan, Rusya’daki toplam otomotiv üretimi yıllık ortalama 1.5 milyon seviyesinde seyrediyor. Rus Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, Rusya otomotiv pazarı 2021’de yüzde 4.3 büyüyerek yılı 1.67 milyon araç satışı ile kapatmıştı. Ülkedeki toplam otomotiv üretimi ise aynı dönemde yüzde 9.1 oranında artarak 1.56 milyon adede yükselmişti.