Rusya’dan art arda diplomasi görüşmeleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yüz yüze görüşme talebine Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’dan olumlu yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, bu krizi çözmenin tek sorumlu yolunun diplomasi ve diyalog olduğuna inandığımız için önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Lavrov’la Avrupa’da görüşmeyi teklif ettiğini belirtti. Ruslar, gelecek hafta sonu olacak şekilde görüşme teklifine yanıt verdi, Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmemesi şartıyla kabul ettik. Önümüzdeki günlerde (Ukrayna’yı) işgal ederlerse diplomasi konusunda hiçbir zaman ciddi olmadıkları ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Price, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla koordinasyona devam edeceğiz ve NATO-Rusya Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) aracılığıyla Rusya’ya daha fazla angajman için baskı yapacağız" dedi.

Blinken dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Lavrov’a önümüzdeki hafta yüz yüze görüşmeyi teklif eden bir mektup gönderdiğini söylemişti. Diplomasinin hala bir çıkış yolu sunduğunu ve hala zaman olduğunu ifade eden Blinken, Minsk anlaşmalarının Ukrayna’da "barışı sağlamanın temelini koruduğunu" dile getirmişti. (İHA)

SAVUNMA BAKANLARI DA GÖRÜŞECEK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Washington’ın girişimiyle ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “18 Şubat’a Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Llyod Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirilecek” ifadeleri kullanıldı. Görüşmenin ABD tarafının girişimiyle gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, gündemde nelerin olacağıyla ilgili bilgi verilmedi.

Bakanlar arasında daha önce 12 Şubat’ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, bu görüşmede ikili karşılıklı olarak ilgilendiren güvenlik konularını ele almıştı. Başka ayrıntı aktarılmamıştı. ABD Savunma Bakanlığı ise Rusya’nın Kırım’daki ve Ukrayna çevresindeki güçlerini artırmasının konuşulduğunu belirtmişti.







