Rusya’dan Google’a yeni ceza

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yerel yasaları ihlal etmiş olması nedeniyle Google’ı 3 milyon ruble para cezasına çarptırdı. Söz konusu para cezası, 41 bin dolara tekabül ediyor. Bu, Rus kullanıcıların verilerini Rusya topraklarında saklamaması nedeniyle Google’a verilen ilk para cezası.

Rus federal iletişim düzenleme servisi Roskomnadzor daha önce, Rus kullanıcıların kişisel verilerini Rusya topraklarındaki veritabanlarında saklamıyor olması nedeniyle Google’a 6 milyon ruble’ye kadar para cezası verilebileceği açıklamasını yapmıştı.

Rus yasalarına göre Google’ın kullanıcılara ait bilgileri Rusya’da depolaması gerekiyor.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü Linkedin adlı internet sitesi 2016’da yasaklanmış, Facebook ve Twitter’a ise geçen yıl toplam 8 milyon ruble para cezası verilmişti.