Rusya’dan Google’a yeni ceza kararı

Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Google, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle 4 milyon ruble (yaklaşık 46 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

Daha sonra öğrenildiği üzere Google’a, benzer bir ihlalden dolayı 1.5 milyon ruble (17.2 bin TL) daha para cezası verildi.

Açıklamada, “Google LLC, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Yasası’nın ilgili maddesinde öngörülen idari suçları işlemekten suçlu bulundu ve 4 milyon ruble tutarında idari para cezasına çarptırıldı” denildi.