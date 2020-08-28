Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, Rus televizyonlarında yayınlanan bir hükümet toplantısında ülkesinin ikinci bir corona virüs aşısı geliştirdiğini açıkladı. Tatiana Golikova'nın açıklamasına göre 'EpiVacCorona' adı verilen bu yeni aşının klinik denemeleri eylül ayında sona eriyor ve aşının ekim ayında hazır olması bekleniyor.

Golikova'ya göre EpiVacCorona adlı aşının ilk ve ikinci safha klinik denemelerinde aşılanan deneklerde herhangi bir komplikasyon oluşmadığı görüldü. İkinci Rus aşısı Sibirya'da bulunan ve Sovyet döneminde gizli deneylerde de kullanıldığı iddia edilen Vector adlı bir özel tesiste geliştirildi. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere tüm dünya Rusya'nın geliştirdiği ilk corona virüs aşısı olan Sputnik V konusunda şüpheci davranırken gelen bu ikinci aşı haberi şaşkınlık yarattı.

Yan etki görülmedi

Yeni aşıyı geliştiren bilim insanları yaptıkları açıklamada aşının 57 gönüllü üzerinde denendiği, bu gönüllülerin hiçbirinde herhangi bir yan etki görülmedi açıklandı. Rus uzmanlara göre bu gönüllüler durumlarının gözlenmesi için 23 gün hastanede tutuldu.

Rusya'nın geliştirdiği ilk aşı olan Sputnik V'in ağrı, ateş, aşının uygulandığı yerde kızarma ve kaşıntı yapma gibi yan etkileri olduğu açıklanmıştı. Aşıya hala şüpheyle bakılsa da şu ana kadar aralarında Belarus, Venezuella, Azerbaycan, Brezilya gibi ülkelerin olduğu 27 ülkenin aşı için talip olduğu açıklanmıştı. EpiVacCorona adlı bu yeni aşının kişilere iki doz olarak, 14 ila 21 gün arayla yapılması ve bu şekilde bağışıklık oluşturması planlanıyor.

Rusya, EpiVacCorona adlı ikinci koronavirüs aşısını ekim ayı içinde hazır etmeyi ve piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak DSÖ yetkilileri geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada dünyanın 2021 yılına kadar güvenli bir işe yarayan bir aşı beklememesi gerektiğini söylemişti.

Aşıyı ilk Belarus alacak

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptıkları telefon görüşmesi sonucunda anlaşmaya vardılar ve böylelikle Belarus aşıyı alacak ilk ülke oldu. Yapılan açıklamada ayrıca Belarus vatandaşlarının aşının üçüncü aşama deneylerine de gönüllü olarak katılacağı açıklandı. Rus yetkililer ekim ayından itibaren toplu aşılamaya geçilebileceğini açıklamışlardı.

Reuters'ın duyurduğu ve TASS Haber Ajansı'na dayandırılan habere göre ülkede aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği bildirildi. TASS, haberi aşının üreticilerinin açıklamasına dayandırırken, aşının kullanımına izin verilmesi amacıyla Sputnik V'in yaygın testlerine başlanacağı; aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği açıklandı. Sputnik V aşısı için sadece iki aylık bir çalışma yapılmış, aşı ise çok küçük bir insan grubu üzerinde test edilmişti. Rus bilim insanları bu deneylerin sonucunu açıklamazken aşıyla ilgili hala birçok karanlık nokta bulunuyor ve dünya aşıya şüpheyle yaklaşıyor. Rusya'nın geliştirdiği tartışmalı Covid-19 aşısıyla ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre aşı üretimine başlandı.

Moskova'daki Gamaleya Enstitüsünde geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine bugün itibarıyla başlandığı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlık tarafından üretimin bu ay sonunda biteceği iddia edildi.



