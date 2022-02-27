Dünya Rusya'dan karşı hamle geldi

Rusya'dan karşı hamle geldi

Dünya

Rusya'dan karşı hamle geldi

Rusya hükümeti, Baltık ülkelerine hava sahasını kapatırken Rus havayolu şirketi Aeroflot, Letonya ve Romanya’ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

27 Şubat 2022, Pazar 03:31 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Hollanda, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri Rusya’ya hava sahasını kapatmıştı. Baltık ülkelerinden de Rusya’ya aynı yönde uygulama kararı gelmesini ardından Rusya hükümeti, kendilerine uygulanan hava ambargosuna karşı tepki gösterdi. Hükümet tarafından yayınlanan açıklamada, Rusya’nın Letonya, Litvanya, Estonya ve Slovenya’ya hava sahasını kapattığı ifade edildi.

Rusya’nın aldığı bu kararın ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot’tan da bir açıklamada geldi. Aeroflot, "Letonyalı ve Romanyalı yetkililer tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle Aeroflot, Riga ve Bükreş’e uçuşlarını iptal etti" ifadelerini kullandı.

İHA


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