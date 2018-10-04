Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, basın toplantısı düzenleyerek, eski Gürcistan Devlet Güvenlik Bakanı İgor Giorgradze'nin Rus ordusuna sunduğu belgeler kapsamında, Gürcistan'ın Rusya ve Çin sınırlarına yakın mesafede bulunan ABD'ye ait Richard Lugar biyoloji laboratuvarındaki ölümcül faaliyetler yapıldığı iddiasında bulundu.

HASTALARIN İRADESİ DIŞINDA KLİNİK ARAŞTIRMALARA DEVAM EDİLDİ

' Sputnik'in haberine göre belgelere göre Gilead Sciences adlı Amerikan şirketinin geliştirdiği Hepatit C tedavisinde kullanılan Sovaldi adlı ilacın test edildiğini söyleyen Kirillov, "Yayınlanan belgelerden, testlerin hastalar arasında kitlesel ölümlere yol açtığı görülüyor.

Üstelik, Aralık 2015'te 24 kişinin ölümüne rağmen, uluslararası standartlar ihlal edilerek ve hastaların iradesi dışında klinik araştırmalara devam edildi. Bu, 49 kişinin daha ölmesine sebebiyet verdi" ifadelerini kullandı. Kirillov, "Çok sayıda gönüllünün neredeyse aynı anda ölmesi, Lugar biyoloji laboratuvarında ilaç testi kisvesi altında yüksek zehirli kimyasal madde veya ölümcül biyolojik madde testi yapıldığını varsaymak için gerekçe sunuyor" ded