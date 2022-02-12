Dünya Rusya'dan kritik açıklama: Batı ülkeleri kumpas başlattı

Rusya'dan kritik açıklama: Batı ülkeleri kumpas başlattı

Dünya

Rusya'dan kritik açıklama: Batı ülkeleri kumpas başlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Batı ülkeleri ve Batı medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar" denildi.

12 Şubat 2022, Cumartesi 00:53 Son Güncelleme:
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ABD, Ukrayna’daki vatandaşlarının 24 ile 48 saat ülkeyi terk etmesini isterken aynı saatlerde Rusya’dan kritik bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı medyasında yer alan Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal edeceği ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, "Rusya Federasyonu’nun güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova’ya karşı koordineli bir enformasyon saldırısı gerçekleşiyor. Batı ülkeleri ve Batı medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı" ifadelerine yer verildi.


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