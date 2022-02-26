Dünya Rusya'dan kritik açıklama: Dönüşü olmayan noktaya yakınız

Rusya'dan kritik açıklama: Dönüşü olmayan noktaya yakınız

Dünya

Rusya'dan kritik açıklama: Dönüşü olmayan noktaya yakınız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden çıkarılmasına ilişkin, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız" dedi.

26 Şubat 2022, Cumartesi 02:37 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya sürdürdüğü askeri operasyonların ardından Avrupa Konseyi bugün aldığı bir karar ile Rusya’yı üyelikten çıkardığını duyurdu. Kararın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir yerel kanalda yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi’nin kararını değerlendirdi.

"Dönüşü olmayan noktaya yakınız"

Kararı eleştiren Zaharova, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız. Bu, örgütün varlığının sonu demektir. Biz olmadan bizi tartışacaklar. Ancak anlaşmaların kabulünün bizsiz bir anlamı yok ve bizsiz bir gündemleri olmayacak. Rusya’ya yönelik bitmek bilmeyen saldırgan tavırlar ortaya çıkarıldı ve gündem oluşturdular" ifadelerini kullandı.

Ayrıca katıldığı televizyon programının ardından Zaharova, sosyal medya hesaplarında İngiltere’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un banka hesaplarını dondurma kararını değerlendirdi. Zaharova, "Putin’in de, Lavrov’un da, İngiltere bankalarında hesapları yok" dedi.


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